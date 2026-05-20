Taliansky zväz Confindustria má obavy z ďalšieho zhoršenia situácie
Autor TASR
Rím 20. mája (TASR) - Zväz talianskeho priemyslu Confindustria má obavy z ďalšieho zhoršenia hospodárskej situácie vzhľadom na vojnu v Iráne. Hlavným dôvodom sú pretrvávajúce vysoké ceny energie, keďže Hormuzský prieliv zostáva aj napriek prímeriu naďalej uzavretý a energetická kríza medzitým výrazne poháňa infláciu aj v Taliansku, uviedlo združenie v stredu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
V apríli spotrebiteľské ceny v Taliansku vzrástli medziročne o 2,7 % a ceny energií sa zvýšili až o 9,2 %. Zároveň klesá dôvera domácností a podnikov, v dôsledku čoho sa spotreba a služby dostávajú pod čoraz väčší tlak, uviedla Confindustria. V prvom štvrťroku podľa jej údajov klesol počet žiadostí podnikov o úvery na financovanie nových projektov. Priemyselné združenie upozornilo aj na riziká pre cestovný ruch, ak bude vojna pokračovať a zahraniční návštevníci obmedzia svoje výdavky v Taliansku.
Taliansky vývoz zatiaľ, naopak, prejavuje odolnosť. V prvom štvrťroku tohto roka vzrástol vývoz v porovnaní s predchádzajúcimi tromi mesiacmi o 4 %. Pokles na Blízkom východe sa podarilo kompenzovať vďaka silnému rastu v obchode so Švajčiarskom, s Čínou a ďalšími štátmi EÚ, vysvetlila Confindustria.
