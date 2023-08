Tapestry kupuje konkurenta Capri Holdings za 8,5 miliardy USD

New York 10. augusta (TASR) - Americký predajca luxusných tovarov Tapestry kupuje konkurenčnú spoločnosť Capri Holdings, ktorá vlastní značky Versace, Michael Kors a Jimmy Choo, za 8,5 miliardy dolárov (7,75 miliardy eur). Materská spoločnosť luxusných značiek Coach, Kate Spade a Stuart Weitzman, ktoré sú známe svojimi kabelkami a topánkami, oznámila definitívnu dohodu o akvizícii so spoločnosťou Capri Holdings vo štvrtok. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a DPA.



"Spojenie značiek Coach, Kate Spade a Stuart Weitzman so značkami Versace, Jimmy Choo a Michael Kors vytvára novú silnú globálnu luxusnú spoločnosť a jedinečnú príležitosť na zvýšenie hodnoty pre naše zákazníčky, zamestnancov, komunity a akcionárov na celom svete," uviedla vo vyhlásení výkonná riaditeľka Tapestry Joanne Crevoiseratová.



Tapestry uviedla, že od transakcie očakáva posilnenie predaja vďaka prepojeniu údajov o zákazníkoch a zvýšeniu svojho globálneho dosahu. Predpokladá tiež, že synergie prinesú do troch rokov úspory vo výške 200 miliónov USD.



(1 EUR = 1,0968 USD)