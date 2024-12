Taraba na Rade ministrov EÚ podporil automobilový priemysel

Bratislava 17. decembra (TASR) - Podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba (nominant SNS) na zasadnutí Rady ministrov EÚ pre životné prostredie v Bruseli podporil zmysluplné riešenia, ktoré zlepšia konkurencieschopnosť aj slovenského automobilového priemyslu v EÚ. Informoval o tom odbor komunikácie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR.



Medzi hlavné body rokovania ministrov patrila otázka podielu recyklácie plastov v automobilovom sektore, narábanie s plastovými granulátmi, dohoda o percentuálnej výške recyklácie, ale tiež otázka nakladania s automobilmi po skončení životnosti.



Podľa vicepremiéra a ministra životného prostredia SR Tomáša Tarabu presadzovalo Slovensko na rokovaniach v Bruseli zníženie povinného percentuálneho podielu recyklovaných plastov z 25 % na 15 % z dôvodu posilnenia konkurencieschopnosti automobilového priemyslu v medzinárodnom meradle.



"Zároveň sme podporili znižovanie ambicióznych a nerealistických cieľov, ktoré boli stanovené pre automobilový priemysel. V tomto kontexte sme podporili návrh Francúzska, aby sa oddialila penalizácia spoločností nespĺňajúcich emisné normy, ale nepovažujeme ani tento návrh za dostatočne ambiciózny a budeme hľadať podporu pre ešte výraznejšie revízie," vysvetlil Taraba.



Šéf envirorezortu sa v Bruseli zúčastnil aj na koordinačnom stretnutí s ministrami V4. Taraba obhajoval zmeny v európskom systéme obchodovania s emisnými kvótami EU ETS 2, ktoré majú podporu aj medzi inými členskými štátmi, napríklad v Poľsku, či v Českej republike. Práve s ministrami týchto susediacich štátov sa zhoduje Taraba na potrebe otvorenia už v minulosti prijatých riešení, ktoré súvisia so spustením obchodovania s emisiami pre sektor dopravy a budov od roku 2027, čo Slovenská republika odmietla v plnej miere transformovať do svojho práva.



"V tejto súvislosti považujeme za absolútne kľúčové ochrániť nielen európsky priemysel, ale predovšetkým úroveň života našich občanov a odmietame ich finančné zaťažovanie dodatočnými emisnými povoleniami," zdôraznil Taraba.



Pri diskusiách o možnom prehodnotení klimatického cieľa do roku 2040, ktorý presadzuje Európska komisia, Slovensko zastáva názor, že takéto zmeny by nemali byť prijímané väčšinovým hlasovaním na úrovni ministrov, ale jednohlasne na úrovni predsedov vlád.