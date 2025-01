Taraba: Na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov pôjde 350 miliónov

Bratislava 15. januára (TASR) - Na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov (OZE) pôjde z Modernizačného fondu 350 miliónov eur. Získať dotáciu budú môcť podniky v oblasti tepelnej energetiky, vodné elektrárne s inštalovaným elektrickým výkonom viac ako desať megawattov (MW) aj subjekty, ktoré podnikajú v rámci tepelnej energetiky, no nie je to ich hlavným predmetom podnikania. V stredu o tom informoval minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS).



"Z Modernizačného fondu spúšťame novú výzvu, v rámci ktorej podporíme výrobcov energie a veľké vodné elektrárne v modernizácii a využívaní obnoviteľných zdrojov energie. Každý z oprávnených a schválených projektov bude môcť získať od 300.000 eur do 50 miliónov eur v závislosti od veľkosti prijímajúceho podniku a typu aktivity, na ktorú bude chcieť finančné prostriedky využiť," uviedol Taraba.



Medzi podporené aktivity budú podľa neho patriť investičné projekty pre OZE, veľké vodné elektrárne aj výstavba a modernizácia samostatných nových rozvodov tepla. Nová výzva podporí aj projekty, ktoré budú kombinovať OZE s budovaním a modernizáciou rozvodov tepla. Výrobcovia energií budú môcť využiť dotáciu na náklady spojené so stavebnými prácami a technológiami v rámci modernizácie zdrojov tepla a tepelných rozvodov. Okrem toho im pokryje aj náklady na riadenie projektov, stavebný dozor, revízie a skúšky či vypracovanie energetických certifikátov.



"Pri podaní žiadosti o dotáciu stačí žiadateľovi predložiť projektovú dokumentáciu alebo projektový zámer stavebno-technologického riešenia, prípadne projektovú dokumentáciu s právoplatným stavebným povolením. Projektová dokumentácia je oprávneným výdavkom iba v prípade, ak nie je vypracovaná pred realizáciou aktivít projektu. Podávanie žiadostí bude možné do 15. apríla," uzavrel Taraba.



Modernizačný fond je zriadený EÚ, pričom jeho hlavnou funkciou je podpora investícií na modernizáciu energetických systémov a zlepšenie energetickej efektívnosti v období rokov od 2021 do 2030.