Taraba: O čistenie a prehlbovanie Dunaja sa bude štát starať sám

Bratislava 17. júla (TASR) - O čistenie a prehlbovanie koryta Dunaja sa bude starať štát vo vlastnej réžii. Uviedol to v stredu na tlačovej konferencii minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS). Dodal, že pôvodný projekt prehlbovania Dunaja približne za 150 miliónov eur sa po nástupe do rezortu rozhodol zrušiť a o tok Dunaja sa bude štát starať vo vlastnej réžii a s vlastnými kapacitami.



"Ukončili sme tender, ktorý mal približne za 150 miliónov eur zabezpečiť prehlbovanie Dunaja. Rozhodol som vtedy, že budeme budovať základnú infraštruktúru vo vlastnej réžii a s kapacitami, ktoré na to máme. Som rád, že sa nám podarilo z projektu, ktorý by pôvodne stál 150 miliónov eur, nájsť riešenie, ktoré nám za 20 miliónov eur zaobstaralo technológiu, ktorá sa bude starať o sedimenty na dne Dunaja, ktorá bude nielen čistiť Dunaj, ale predovšetkým prehlbovať koryto, aby bola doprava po Dunaji plynulá," priblížil Taraba.



Starostlivosť o Dunaj bude envirorezort zabezpečovať v spolupráci s ministerstvom dopravy a Slovenským vodohospodárskym podnikom. Taraba priblížil, že sedimenty, ktoré sa usádzajú v Dunaji, sú už také nanesené, že v niektorých mesiacoch roka ohrozujú lodnú dopravu. "Teraz však máme technológiu, ktorá bude vo vlastníctve štátu, bude na rieke Dunaj permanentne a neustále sa starať o tento vodný tok," doplnil Taraba.



Spoluprácu potvrdil aj minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD), podľa ktorého je dôležité uchovať Dunaj ako strategickú dopravnú tepnu. Okrem lodnej dopravy Ráž vyzdvihol aj spoluprácu s ministerstvom životného prostredia pri povoľovaní dopravných projektov. Spomenul napríklad diaľničný privádzač na Kysuciach, ktorý odovzdávajú do užívania, či ukončené posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) pri výstavbe diaľnice Turany - Hubová, kde plánujú podľa Ráža počas leta vypísať verejné obstarávanie.



Na obstaranie techniky na ťažbu sedimentov z Dunaja vo vodnom diele Gabčíkovo získal Slovenský vodohospodársky podnik vyše 13 miliónov eur v rámci projektu DaReM, ktorý je financovaný z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, informoval envirorezort. Vodohospodári tak budú mať k dispozícii 16 zariadení, ktoré dokážu ročne vyťažiť 300.000 kubických metrov sedimentov.