Taraba: Odklad povoleniek ETS2 prináša priestor na ďalšie rokovania
Minister dodal, že je podľa neho nepredstaviteľné, aby zavedenie emisných povoleniek nesprevádzali podrobné analýzy ich vplyvu na 400 miliónov občanov EÚ.
Autor TASR
Bratislava 7. novembra (TASR) - Ústupky, ktoré sa podarilo vyrokovať na pôde Európskej komisie vo vzťahu k zavedeniu emisných povoleniek pre domácnosti (ETS2), sú nedostatočné. Na piatkovej tlačovej konferencii to povedal minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) s tým, že odklad zavedenia tohto systému vytvára priestor na ďalšiu diskusiu. Systém je podľa neho predražený a je pre ochranu životného prostredia zbytočný.
„Musím povedať, že mne je ľúto, že niektoré štáty potom na základe, z môjho pohľadu, nedostatočných ústupkov odskočili a schválili teda klimatický zákon, jeho zmenu. Slovensko bude naďalej posilňovať svoju pozíciu v kooperácii s inými štátmi a budeme sa naďalej snažiť zablokovať implementáciu ETS2. To, čo sa podarilo na rade ministrov, sú významné ústupky zo strany Európskej komisie, ale pre nás stále nedostatočné,“ povedal Taraba.
Minister dodal, že je podľa neho nepredstaviteľné, aby zavedenie emisných povoleniek nesprevádzali podrobné analýzy ich vplyvu na 400 miliónov občanov EÚ. „Tento rok využijeme práve na to, aby Európska komisia musela predstaviť členským štátom dosahové štúdie na jednotlivé segmenty obyvateľstva a na štáty,“ dodal Taraba.
Emisné povolenky ETS2 zasiahnu všetkých obyvateľov cez zvýšené ceny plynu, uhlia či pohonných látok. Analytici uvádzajú vplyv na rodinu od niekoľko sto až po niekoľko tisíc eur za rok. Hlavný ekonóm Trinity Bank Lukáš Kovanda prirovnal emisné povolenky k uťahujúcej sa slučke, ktorá postupne donúti všetkých prejsť z vykurovaní umelo zdraženými fosílnymi palivami napríklad na bezemisné tepelné čerpadlá a vymeniť svoje autá za elektromobily.
Kovanda v piatok zdôraznil, že napriek viacerým vyjadreniam sa na pôde EK nepodarilo vyrokovať v podstate nič. Ročný odklad zavedenia ETS2 podľa neho prinesie iba ešte vyššiu cenu povoleniek, a teda aj benzínu, nafty a plynu, po ich skutočnom zavedení. Jedinou možnosťou, ako sa vyhnúť zdražovaniu, je podľa neho odklad cieľov Green Dealu, čo sú nulové emisie oxidu uhličitého z roku 2050 na neskoršie obdobie alebo zrušenie samotných povoleniek.
