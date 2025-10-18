Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Taraba s Takáčom chcú zlepšiť potravinovú sebestačnosť

Na archívnej snímke minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD) prichádza na výjazdové rokovanie vlády SR do kaštieľa Františka II. Rákocziho v Borši, v okrese Trebišov 24. septembra 2025. Foto: TASR - Roman Hanc

Podpisom memoranda posilňujú medzinárodnú spoluprácu v oblasti pôdohospodárstva, potravinárstva, lesníctva a trvalo udržateľného rozvoja.

Autor TASR
Bratislava/Rím 18. októbra (TASR) - Šéf envirorezortu Tomáš Taraba (nominant SNS) a minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD) podpísali v talianskom Ríme memorandum o porozumení s generálnym riaditeľom Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) Quom Dongyuom. Slovensku pomôže stať sa sebestačnou krajinou a využívať svoj potenciál. TASR o tom informoval odbor komunikácie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR.

Pre Takáča je dôležité, že hlas Slovenska v témach pôdohospodárstva je vo svete jasný, pevný a rešpektovaný. „Pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka sú jednoznačnými prioritami súčasnej vlády. Naším cieľom je udržať ľudí na vidieku a zásadným spôsobom zatraktívniť prácu v tomto odvetví,“ povedal šéf agrorezortu. Podpisom memoranda podľa neho posilňujú medzinárodnú spoluprácu v oblasti pôdohospodárstva, potravinárstva, lesníctva a trvalo udržateľného rozvoja. „Chceme spravodlivé a bezpečné pôdohospodárstvo pre tých, ktorí chcú svet nielen živiť, ale aj chrániť,“ dodal Takáč.

Slovensko patrí podľa Tarabu medzi tri najlepšie krajiny v EÚ pre pestovanie plodín a poľnohospodársku prvovýrobu. „Máme ideálnu klímu, dostatok vody a úrodnej pôdy. Chceme využiť obrovský potenciál Slovenska a podporiť agrárnu výrobu a poľnohospodárstvo s vyššou pridanou hodnotou,“ podotkol Taraba. Doplnil, že slovenské poľnohospodárstvo je potrebné zveľaďovať a opätovne začať obhospodarovať neobrobenú poľnohospodársku pôdu.

Ministri a generálny riaditeľ FAO vyjadrili v memorande spoločný záujem a vôľu aktívne spolupracovať v oblasti transformácie udržateľných agropotravinových systémov, potravinovej bezpečnosti aj podpory vidieka. Rovnako chcú viac zapájať študentov slovenských univerzít do programov FAO s cieľom získať praktické skúsenosti a využiť moderné technológie a inovatívne prístupy.

Organizácia Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo je najväčšou špecializovanou organizáciou v systéme OSN a jedinou odbornou organizáciou zameranou na potravinovú bezpečnosť a výživu. FAO rieši otázky rozvoja poľnohospodárstva, stojí na čele medzinárodného úsilia pri rozvoji vidieckych oblastí a pri riešení problému chudoby a hladu vo svete.
