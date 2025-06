Taraba: Slovensko podporuje každú iniciatívu na zmenu tzv. Green Dealu

Bratislava 10. júna (TASR) - Slovensko podporuje každú jednu iniciatívu na redefiníciu, na oslabenie, na zmenu tzv. Green Dealu. Uviedol to v Bratislave na výjazdovom rokovaní Európskeho parlamentu (EP) - frakcie Európa suverénnych národov (ESN) pod názvom Dopady európskej „zelenej politiky“ na našich obyvateľov, farmárov a potravinárov podpredseda vlády SR a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba (nominant SNS).



„Podporili sme na poslednej rade (v EÚ) iniciatívu Talianska, Francúzska, pokiaľ ide o systém ETS2 (emisné povolenky, pozn. TASR). Zatiaľ sme vo fáze, že všetci hovoria, poďme to posunúť o rok, o dva roky. Keď sa v Európskej únii však začne niečo posúvať o rok, o dva, už to je prvý predstupeň toho, že sa priznáva, že to nefunguje. Niektoré štáty si už totiž začali uvedomovať, že Green Deal je vážny problém, ale ešte to nechcú priznať,“ povedal Taraba.



Pripomenul, že v roku 2006 Európa mala byť na základe Lisabonskej zmluvy najkonkurencieschopnejším kontinentom na svete. „Keď potom zistili, že sa nič neudialo, žiadna konkurencieschopnosť nenastala, tak zrazu sa ten termín prestal používať. Ja si myslím, že Green Deal tiež takto nejako skončí. Už dnes v kuloároch na rade ministrov EÚ začína byť slovo Green Deal skôr nadávka a už sa prestáva používať,“ dodal Taraba.



„Green Deal nebola dohoda poľnohospodármi. S nami poľnohospodármi a potravinármi sa nikto nedohodol, bol to v podstate diktát. My sme sa ešte spoliehali na to, že pokiaľ nebude nejaká európska legislatíva k tomuto vydaná, tak svojím spôsobom ešte to nejako zvládneme. Bohužiaľ, Green Deal sa nám dostal do strategických plánov,“ povedal Andrej Gajdoš, predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).



Green Deal podľa Gajdošových slov napríklad predstavuje zníženie výnosov poľnohospodárskych plodín o 10 - 40 %, ako aj zníženie kvality poľnohospodárskych plodín. „Pokiaľ nemôžeme používať tie ochranné látky, pesticídy, ktoré ničia hubové choroby, tak ako ich používajú v iných krajinách, tak naše rastliny sú poškodzované a sú menej kvalitné. To spôsobuje, že máme nižšiu krmovinovú základňu pre zvieratá a stavy hospodárskych zvierat v EÚ neustále klesajú,“ spresnil Gajdoš.



Slovensko podľa Milana Lapšanského, predsedu Slovenského zväzu pekárov, cestovinárov a cukrárov (SZPCC), na svojich ministerstvách nemá žiadnych odborníkov, ktorí by sa venovali špeciálne Green Dealu. „Nevieme merať uhlíkovú stopu, ani nemáme žiadne parciálne ciele, ktoré by mali naše podniky splniť. Ak teda nevieme zodpovedať otázku, ako sa k tomu dostať, my vlastne stojíme, prestupujeme na jednom mieste a čakáme, čo sa stane,“ povedal Gajdoš.



„Ak sa bude zjednodušovať Green Deal, tak my to z pozície Slovenskej republiky privítame, pretože niektoré veci sú naozaj odtrhnuté od reality,“ doplnil predseda SZPCC. Green Deal a jeho politika podľa neho zabudla na obchodné reťazce, ktoré produkciu poľnohospodárov a spracovateľov prinášajú spotrebiteľovi.