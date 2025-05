Taraba: Slovnaft by sprístupnil ČOV, chce však dohľad štátu

Bratislava 23. mája (TAST) - Slovnaft je ochotný diskutovať o znovuotvorení čistiarne odpadových vôd pre tretie subjekty. Podmienkou však je, aby štát urobil legislatívne zmeny, ktoré budú garantovať, že tí, ktorí budú čistiareň využívať, budú znášať právnu zodpovednosť za jej obsah. Uviedol to v piatok vo videu na sociálnej sieti minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS).



„Slovnaft dnes prisľúbil, že je ochotný sa rozprávať o znovuotvorení čistiarne odpadových vôd pre tretie subjekty za podmienok, že štát urobí určité legislatívne zmeny, ktoré jasne zagarantujú, že tí, ktorí budú využívať túto čistiareň, budú znášať právnu zodpovednosť za ten obsah. My ako štát budeme mať snahu implementovať tam vlastné meracie zariadenia, ktoré bude inšpekcia životného prostredia permanentne vyhodnocovať, aby sme vždy vedeli aj verejnosti, ale aj teda na kontrolu, identifikovať kto tam čo dal,“ uviedol Taraba.



Podľa hovorcu Slovnaftu Antona Molnára kapacita čistiarne odpadových vôd môže byť k dispozícii tretím stranám, no je tam potrebný dohľad štátu a presná kontrola.



Živá je podľa Slovnaftu aj téma modernizácie spaľovne v rámci areálu bratislavskej rafinérie. Projekt odmietlo hlavné mesto i starostovia bratislavských mestských častí. Za najväčší problém považujú najmä rozsah navrhovaného projektu. Obávajú sa tiež potenciálneho zvýšenia znečistenia ovzdušia a spodných vôd.



„Veľmi citlivo vnímame všetky pripomienky, zaoberáme sa nimi. Proces EIA je na to, aby sa všetky pripomienky zohľadnili. Ale stále deklarujeme, že toto zariadenie má primárne slúžiť aj na priemyselný odpad, na ktorý Slovensko nemá riešenie,“ uviedol Molnár.



Taraba doplnil, že v susedných krajinách je miera zhodnocovania odpadov, ktoré sa menia na teplo alebo elektrickú energiu na úrovni takmer 40 %, v Bratislave 8 %, na zvyšku Slovenska nula. Pripomenul tiež, že podľa rozhodnutia EÚ sa budú musieť skládky zatvoriť do roku 2035. „Ak nepostavíme dostatočné kapacity na zhodnocovanie odpadov, tak nám budú v budúcnosti ceny diktovať okolité štáty, ktoré nám budú povďačné, že tie miliardy za poplatky pôjdu im a nepôjdu na územie Slovenska spoločnostiam, ktoré to robia, či už verejného alebo súkromného charakteru,“ dodal.



Podľa občianskeho združenia Znepokojené matky Taraba aj Slovnaft vo svojich tvrdeniach zavádzajú. Minister podľa združenia dáva prednosť podnikateľom pred zdravím ľudí a životným prostredím na Slovensku.



„Hovorca Slovnaftu zavádza, keď tvrdí, že chcú spaľovať najmä priemyselný odpad - pritom kapacita pre komunálny odpad v ich plánovanej spaľovni má byť viac ako 2x väčšia ako kapacita priemyselného odpadu. Dovoz odpadu z iných regiónov bude výrazne zvyšovať emisie CO2 z dopravy. Síce spoločne vyhlásili, že nechcú dovážať odpad zo zahraničia, ale keď sme predstaviteľov Slovnaftu na verejnom prerokovaní vyzvali, aby toto vyhlásenie právne ukotvili, ich odpoveď bola vyhýbavá a odmietavá. Naďalej tak máme pochybnosti, aký odpad budú spaľovať,“ uviedla Ivana Nemethová zo združenia.



Za zavádzajúce Nemethová považuje aj tvrdenia o tom, že spaľovaním odpadu sa predchádza skládkovaniu. Po spaľovaní totiž zostane škvara a toxický popolček, ktorý sa musí skládkovať. „Ignorujú fakt, že v hierarchii udržateľného obehového hospodárstva musíme v prvom rade predchádzať vzniku odpadu, opätovne využívať, recyklovať a kompostovať. Slovensko má cieľ zvýšiť mieru recyklácie na 65 % do roku 2035,“ dodala.