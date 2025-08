Taraba: Štát má 24 zmlúv s pílami, sú do 50km od národných parkov

Bratislava 6. augusta (TASR) - Štát má v súčasnosti 24 zmlúv s lokálnymi pílami, ktoré sú do 50 kilometrov od národných parkov. Počas vlády terajšej opozície ich bolo len päť. Minister životného prostredia SR Tomáš Taraba (nominant SNS) to na sociálnej sieti odkázal opozícii v súvislosti s jej kritikou, že vyťažené drevo sa predáva do zahraničia a nedáva sa na spracovanie lokálnym odberateľom a spracovateľom.



„V súčasnosti je, som si to zistil, 24 zmlúv s lokálnymi pílami, ktoré sú do 50 kilometrov od národných parkov. Keď vládla strana SaS (Sloboda a Solidarita), bolo to spolu päť zmlúv,“ spresnil.



K opozičnej kritike, že sa v súčasnosti v národných parkoch ťaží tzv. na peň, minister životného prostredia dodal, že takýto spôsob ťažby bol schválený 14. januára 2023, teda v čase, keď rezort životného prostredia viedla terajšia opozícia. „Ministerstvo životného prostredia nie je hlavnou spoločnosťou, ktorá by ťažila na Slovensku drevo. Je to absolútne okrajová činnosť, najmä pokiaľ ide o chorľavé drevo,“ uzavrel Taraba.