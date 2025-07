Taraba: Štát poskytne 55 miliónov na investície do teplárenstva miest

Bratislava 31. júla (TASR) - Štát z Modernizačného fondu, spadajúceho pod Environmentálny fond, poskytne 55 miliónov eur na investície do modernizácie teplárenstva niektorých miest, najmä do tepelných rozvodov. Uviedol to vo štvrtok na brífingu minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) za účasti generálneho riaditeľa Environmentálneho fondu Mareka Gibu a primátorov niektorých miest.



Slovensko má podľa Tarabu v teplárenstve obrovský investičný dlh, ktorý sa týka najmä teplárenských rozvodov. „Sú to zariadenia, ktoré neboli štyridsať, päťdesiat, šesťdesiat rokov rekonštruované, a cez ktoré je niekedy väčšia tepelná strata ako 50 %. To sa samozrejme všetko prenáša, či už do fungovania rozpočtov samospráv alebo do samotných nákladov slovenských domácností,“ priblížil minister.



Dodal, že úspešne ukončili schému v rámci Modernizačného fondu, ktorá rozdelí v tejto fáze 55 miliónov eur. Tie podľa neho pôjdu do miest ako Nové Mesto nad Váhom, Levice, Martin, Žilina, Prievidza, Nováky, Sabinov, Šurany, Košice, Bratislava-Vrakuňa, Leopoldov, Námestovo, bratislavská Petržalka, Rimavská Sobota a Kysucké Nové Mesto.



„Tieto všetky projekty dokopy, napríklad v prípade Vrakune ide o 13 miliónov eur, v prípade Nového Mesta nad Váhom o 6 miliónov eur, Šurian 5,7 milióna eur a podobné sumy, sú absolútnou ekonomickou vzpruhou, ktorá pomôže ľuďom, ktorá pomôže mestám,“ zdôraznil Taraba.



Poznamenal, že envirorezort plánuje v najbližšom období oznámiť ďalšie vyhodnotenie výzvy, najmä vodovodov a kanalizácií z Environmentálneho fondu. „Rovnako približne do asi dvoch týždňov vyhodnotíme druhú fázu odkanalizovania Oravy, kde už došli oveľa lepšie pripravené projekty ako v prvej fáze,“ informoval.



„Chcem vyzvať mestá a obce, ak sa chcú uchádzať o peniaze z Environmentálneho fondu, aby si dali do poriadku projektové dokumentácie. Nie je možné žiadať peniaze na dokumentáciu, ktorá nezohľadňuje realitu,“ uzavrel Taraba.