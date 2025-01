Taraba: Štátny Slovenský vodohospodársky podnik skončil vlani v pluse

Bratislava 5. januára (TASR) - Štátny Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) skončil v roku 2024 v pluse. V rozhovore pre TASR to uviedol minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS). Tvrdí, že vymenili odborníkov, ktorí nestrážili verejný záujem a zbavili sa pofidérnych obchodov.



"Za minulý rok budú prvýkrát v pluse, tento rok už to bude mať lepšie a lepšie," podotkol Taraba. Chce, aby sa SVP vrátil k tomu, na čo bol určený, a to čistiť kanále, rieky a odstraňovať sedimenty. Potrebuje tiež obnoviť svoju techniku.



Taký istý plán má aj so štátnym podnikom Vodohospodárska výstavba (VV). Chce, aby sa vrátila k svojej pôvodnej úlohe, a to stavaniu priehrad. "VV už nič nestavia posledné roky, lebo nebola politická vôľa niečo stavať a postupne sa z nej stala taká energofirma, ktorá len robí operácie s elektrickou energiou z vodných zdrojov," skonštatoval minister.



SVP, ktorý má ľudí chrániť pred povodňami, bojoval o prežitie. Bol dlhodobo v strate a jeho financovanie bolo poddimenzované.