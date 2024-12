Taraba: Tržby Vodohospodárskej výstavby presiahli 330 mil. eur

Bratislava/Gabčíkovo 19. decembra (TASR) - Štátny podnik Vodohospodárska výstavba (VV) počas roka 2024 prekročil plán tržieb o takmer 30 %. Namiesto plánovaných 259 miliónov eur dosiahla VV od januára do polovice decembra predajom elektriny z Vodného diela Gabčíkovo (VDG) a Vodného diela Žilina tržby za vyše 330 miliónov eur. Na štvrtkovej tlačovej konferencii to v Gabčíkove uviedol podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba (nominant SNS) spoločne s generálnym riaditeľom VV Petrom Moldom a primátorom mesta Gabčíkovo Ivánom Fenesom.



Podľa vicepremiéra Tarabu zarobilo Slovensko na zvýšenej vode po jarných a jesenných povodniach vďaka odbornému manažmentu tokov a VDG tento rok už vyše 60 miliónov eur. "Z Vodohospodárskej výstavby sa stala výkladná skriňa toho, ako môže štát profitovať z dobre nastaveného manažmentu svojich podnikov a inštitúcií. Iba počas septembrových povodní sme dosiahli tržby takmer 30 miliónov eur, keď sme zapojili do prevádzky všetkých osem turbín v Gabčíkove a Čunove. Rovnako sme umne využili situáciu, keď bola v strednej Európe nízka veternosť, v dôsledku čoho sa zvýšila cena elektriny. Príkladná reakcia odborníkov z Vodohospodárskej výstavby na ponúknutú príležitosť tak prinesie úžitok celej krajine," zdôraznil Taraba.



Rok 2024 sa spoločne s rokom 2023 radí medzi najúspešnejšie roky v histórii štátneho podniku. Podľa Moldu stoja za výbornými výsledkami najmä dodávky silovej elektriny z VDG a Vodného diela Žilina, ktoré prekročili stanovený plán. "Od januára sme počas 11 mesiacov dodali do elektrizačnej sústavy viac ako 2,53 milióna megawatthodín (MWh) elektriny. Celkovo sme dosiahli 113-percentnú mieru dodávok silovej elektriny oproti plánu. Naplánovaný predaj elektriny sme prekročili o 289.000 MWh," podčiarkol Molda.



V tomto roku VV do štátneho rozpočtu odvedie spolu približne 230 miliónov eur. "Suma zahŕňa výšku osobitného odvodu zo zisku, predpoklad dane z príjmov, odvod z podnikania v regulovaných odvetviach a mesačné platby DPH. Okrem toho sme finančným darom zo zisku prispeli k stabilizovaniu finančnej situácie v sesterskej organizácii - v Slovenskom vodohospodárskom podniku (SVP)," spresnil Molda.



Podľa Tarabu patri medzi najdôležitejšie priority envirorezortu modernizácia gabčíkovskej hydroelektrárne. V tejto súvislosti VV vytvorila fond, kam bola prevedená prvá tranža za minuloročný zisk VV vo výške 58 miliónov eur. Rovnako štátny podnik podpísal v novembri zmluvu s renomovanou talianskou spoločnosťou Cimolai na dodávku dvoch 275-tonových žeriavov, ktoré sú kľúčové pre bezpečnú a spoľahlivú modernizáciu VDG.



Od začiatku decembra je tiež v prevádzke štátna kompa, ktorá premáva medzi obcami Vojka nad Dunajom a Kyselica a ktorá štátu ušetrí viac ako 6 miliónov eur. Práve efektívnu a hospodárnu prevádzku kompy pre Vodohospodársku výstavbu zabezpečuje SVP, ktorý uspel v transparentnej verejnej súťaži s ponukou za 7,3 milióna eur na šesť rokov.