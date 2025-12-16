< sekcia Ekonomika
Taraba: Ústupky EÚ v oblasti emisných povoleniek nie sú dostatočné
Autor TASR
Brusel 16. decembra (TASR) - Slovensko nepovažuje ústupky v oblasti emisných povoleniek ETS 2 za dostatočné. Uviedol to v utorok v Bruseli minister životného prostredia SR Tomáš Taraba (nominant SNS) po skončení rokovaní Rady EÚ pre životné prostredie, informuje spravodajca TASR.
Systém emisných povoleniek EÚ, ktorý by sa od roku 2027 mal rozšíriť aj na vykurovanie budov a cestnú dopravu (ETS 2), bol najdôležitejšou zložkou rokovaní na Rade ministrov, povedal Taraba. Pripomenul, že hoci Európska komisia (EK) prijala naznačila časový odklad platnosti ETS 2, Slovensko nepovažuje tieto ústupky za dostatočné.
„Neveríme tomu, že deklarovaná snaha pustiť na trh väčšie objemy emisných povoleniek zabezpečí nejakú stabilizáciu cien do budúcna. Postoj nás, ale aj Maďarska a Českej republiky a ostatných krajín, je, že sme deklarovali zámer z ETS 2 vycúvať,“ povedal Taraba. Dodal, že ostatné štáty vrátane Poľska tvrdia, že mechanizmus navrhnutý EK je otázny, či dostatočne zaistí stabilizáciu cien. Zdôraznil tiež, že prínos ETS 2 pre životné prostredie je „mizivý“.
„Považujeme to za extrémne antisociálny prvok, ktorý len predražuje ľuďom existenciu a bývanie. Bude to vytvárať aj tlak na cenu, pokiaľ ide o tovary, pretože všetko, čo sa bude dopravovať po cestách, v podstate bude vystavené nejakému cenovému šoku, ktorý dnes nikto nevie odhadnúť,“ opísal situáciu. Vyjadril názor, že tvrdenia typu, že EÚ našla model, ako zastropovať ceny po zavedení ETS 2, sa nezakladajú na pravde.
V prípade nejakého hlasovania na Rade EÚ mal Taraba zastupovať nového českého enviroministra Petra Macinku. K hlasovaniu nakoniec nedošlo, ale Taraba skonštatoval, že po vzniku novej českej vlády Česko aj Slovensko predstavujú „silný tandem“ v Rade EÚ, lebo obe krajiny okrem iných vecí spája aj možná zraniteľnosť ich priemyslu. Dodal, že pred Radou ministrov došlo k bilaterálnemu stretnutiu českej a slovenskej delegácie.
V tejto súvislosti Taraba pripomenul, že patrí medzi „extrémnych skeptikov“ voči Green Dealu a verí, že aj nová česká vláda vysiela rovnaký signál. „Teraz sme si najviac blízki, pretože Green Deal likviduje európsky priemysel a to by nás malo zaujímať v Čechách a na Slovensku, pretože my sme najviac industrializované štáty na hlavu obyvateľa,“ vysvetlil.
Taraba dodal, že v utorok mal aj rokovanie v Európskej komisii, kde riešil znovuobnovenie produkcie hliníka na strednom Slovensku, najčistejšej hlinikárne v Európe, ktorá produkovala takmer pätinu európskeho hliníka a musela byť zatvorená pre vysoké ceny energií. „Dnes hovoríme o znovuobnovení zbrojárskeho priemyslu v Európe. S čím to chceme robiť, keď sme si vyhnali všetok priemysel? Fabriky bijú na poplach a ja nevidím nič zlé na tom, keď Slovensko a Česká republika budú v tomto smere intenzívne komunikovať,“ povedal.
