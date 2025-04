VIDEO: Taraba víta možnosť pre DSS využiť majetok z 2. piliera

Bratislava 7. apríla (TASR) - Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) vníma potenciálne zavedenie možnosti pre dôchodkové správcovské spoločnosti využiť majetok z druhého piliera na investovanie do infraštruktúry Slovenska pozitívne. Povedal to po pondelkovom rokovaní vlády.



„Vítame, že Slovenská republika chce na dobrovoľnej báze otvoriť možnosť dôchodkovým správcovským spoločnostiam investovať na Slovensku do veľkých infraštruktúrnych projektov, ktoré musia vykazovať všetky prísne kritériá rentability, návratnosti, ale je to veľký krok vpred,“ uviedol Taraba.







Novelu zákona o starobnom dôchodkovom sporení prerokujú poslanci Národnej rady (NR) SR v skrátenom legislatívnom konaní a podľa Tarabu je to niečo, po čom už dlhodobo volali všetky koaličné strany. Zdôraznil, že nevidí dôvod znevýhodňovať investičné príležitosti na Slovensku a „nútiť“ DSS, aby investovali iba v zahraničí. Financie z druhého piliera by tak mohli použiť DSS na výstavbu bytov určených na nájomné bývanie, diaľnic, nemocníc alebo energetickú infraštruktúru.