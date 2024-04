Taraba: Zelená transformácia nesmie znížiť konkurencieschopnosť

Bratislava 19. apríla (TASR) - Prechod na nízkouhlíkovú ekonomiku by sa mal realizovať takým tempom a v takom rozsahu, aby neznižoval konkurencieschopnosť ekonomiky a nedával výhody štátom, ktoré životné prostredie nechránia. Na štvrtkovom (18. 4.) stretnutí Beyond Green Americkej obchodnej komory k ESG reportingu to uviedol minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS).



"Uvedomujeme si dôležitosť dopadov klimatickej zmeny, no zároveň aj fakt, že zelenú transformáciu musíme robiť zmysluplne, efektívne a najmä ju nerealizovať tempom a v rozsahu, ktorý zničí našu konkurencieschopnosť, ohrozí pracovné miesta a dá výhodu štátom, ktoré benefitujú z toho, že životné prostredie nechránia," povedal minister.



Pre podpredsedu vlády je dôležité podporovať moderné a čisté technológie zodpovedné voči životnému prostrediu, ktoré zároveň zlepšia podnikateľské prostredie, konkurencieschopnosť.



Klimatická zmena predstavuje podľa podpredsedu Európskeho parlamentu Martina Hojsíka ohrozenie nielen prírody, ale aj našej civilizácie a ekonomiky. "Zároveň je riešenie klimatickej krízy najlepšou a najväčšou príležitosťou našej doby pre celý biznis sektor a priemysel," uviedol. Budúca úspešnosť každej firmy musí byť podľa neho spojená s ekológiou a šetrnosťou k planéte.



Smernica o vykazovaní udržateľnosti podnikov, ktorú schválila Európska komisia, ukladá povinnosť veľkým subjektom verejného záujmu, vykazovať informácie o udržateľnosti. Túto povinnosť budú mať aj ďalšie veľké firmy a od 1. januára 2026 sa povinnosť bude vzťahovať aj na malé a stredné firmy, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu členských štátov.