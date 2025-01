Taraba: Zrušiť zákaz dovozu rádioaktívneho odpadu nebola naša aktivita

Bratislava 6. januára (TASR) - Zrušenie zákazu dovozu rádioaktívneho odpadu zo zahraničia nebolo aktivitou Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR. V rozhovore pre TASR to uviedol minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS).



"Ide o poslaneckú iniciatívu, ku ktorej sa ministerstvo životného prostredia nepripája," poznamenal Taraba.



Vysvetlil, že medzi štátmi platí zákon, že množstvo rádioaktívneho odpadu, ktoré príde na územie nejakého štátu, sa musí rovnať radiácii, ktorá štát opustí. "Ak dochádza k spracovávaniu rádioaktívneho odpadu, že sa napríklad zmenší jeho objem, ale nezmenší sa radiácia, tak je to proces mechanického charakteru a nepredstavuje žiaden následok pre životné prostredie. Nič nejde do okolia," priblížil. Taraba doplnil, že ide poväčšine o spaľovanie oblečenia z jadrových elektrární.



Slovensko podľa ministra investovalo v minulosti veľké peniaze do vybudovania zariadenia na spracovanie rádioaktívneho odpadu. "Vydanie EIA - posudzovanie vplyvov na životné prostredie sa udialo za (Jána) Budaja (bývalého ministra životného prostredia, pozn. TASR) v roku 2022. Tí, ktorí sa dnes k tomu vyjadrujú a kritizujú toto rozhodnutie, tak sú presne tí istí, ktorí tento proces v minulosti povolili a schválili," tvrdí.



Jadrová a vyraďovacia spoločnosť (JAVYS) mala zo spracovania rádioaktívneho odpadu miliónové príjmy, ktoré šli do štátnych rúk, povedal šéf envirorezortu. "Tie zariadenia tu sú, len sa teraz nevyužívajú napriek tomu, že majú povolenia a používajú sa zariadenia v iných štátoch. Slovensko prichádza o veľké príjmy vo veci, kde bolo niekedy veľkým lídrom," podotkol.



Parlament v novembri schválil návrh, podľa ktorého sa bude môcť na Slovensko opäť dovážať rádioaktívny odpad zo zahraničia. Zmena prišla cez pozmeňujúci návrh k zákonu o kritickej infraštruktúre. Dovoz rádioaktívneho odpadu je podľa poslancov bežnou podnikateľskou aktivitou, "ktorá za dodržania prísnych bezpečnostných opatrení nie je žiadnym medzinárodným alebo európskym právnym aktom explicitne zakázaná".



Na Slovensku sa veľkým priemyselným spracovávaním rádioaktívnych odpadov zaoberá len JAVYS, ktorá spaľovala tento odpad z Talianska, Česka a Nemecka. Zákaz dovozu zaviedlo MŽP v roku 2021 po dohode s rezortom hospodárstva.