Taraba:Vyčleníme asi 300 miliónov eur na zelenú transformáciu podnikov

Bratislava 23. novembra (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR plánuje naštartovať Envirofond a do budúceho roku vyčleniť asi 300 miliónov eur na zelenú transformáciu podnikov. Uviedol to vo štvrtok minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) na konferencii Jesenná ITAPA s tým, že rezort v súčasnosti nevie rozmraziť všetky prostriedky.



"Denne sa stretávam s firmami, ktoré mi nosia svoje vízie, napríklad pokiaľ ide o výrobu zeleného čpavku, komunikujeme s Duslo Šaľa. Máme tu dôležité schémy. Myslím si, že MŽP SR je jednoznačne ten rezort, kde je najviac disponibilných zdrojov na zelenú transformáciu slovenskej ekonomiky," objasnil šéf rezortu a spomenul napríklad plán obnovy či kohézne fondy.



Rozdeľovanie prostriedkov z Envirofondu bude podľa neho prebiehať viacerými formami. "Som ochotný viesť debatu s rezortom hospodárstva, aby aj oni určili, v ktorých firmách bude transformácia zmysluplná a kde bude najväčšia pridaná hodnota pre hospodárstvo," dodal s tým, že rozdeľovanie bude závisieť aj od hodnovernosti nápadov, s ktorými firmy prídu.



Taraba taktiež uviedol, že nerozlišuje slovenské a české firmy. Každá firma na Slovensku, ktorá tu investuje, je z jeho pohľadu slovenská firma. "Urobím všetko pre to, aby tu mohli prekvitať a aby sme mohli podporovať transformáciu ekonomiky, aby bola zelená a konkurencieschopná," uzavrel.