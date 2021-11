Target už nadobro nechá obchody na Deň vďakyvzdania zatvorené

Minneapolis 22. novembra (TASR) - Americký diskontný reťazec Target už neotvorí svoje obchody na Deň vďakyvzdania, keď sa v USA oficiálne začína vianočná nákupná sezóna. Z vlaňajšieho dočasného zatvorenia jeho obchodov počas tohto sviatku sa tak pre pandémiu nového koronavírusu stáva trvalé.



Americkí maloobchodníci boli minulý rok nútení zmeniť dovtedajší "víkendový nákupný ošiaľ" počas voľna na oslavy Dňa vďakyvzdania na predĺženú akciu sviatočných výpredajov, ktorá odštartovala už na konci októbra. Dôvodom bol obmedzený počet ľudí v obchodoch pre pandémiu. Táto nútená zmena sa však ukázala ako dobrý krok. Podľa Národného združenia maloobchodníkov (NRF), najväčšej maloobchodnej skupiny v krajine, tržby obchodníkov v USA v novembri a decembri 2020 vzrástli o 8,2 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom. NFR predpovedá, že tento rok by tempo rastu tržieb mohlo prekonať minuloročné a odhaduje, že sa bude pohybovať v pásme 8,5 % a 10,5 %.



"To, čo sa začalo ako dočasné opatrenie poháňané pandémiou, je teraz náš nový štandard," napísal riaditeľ Target Brian Cornell v poznámke zamestnancom. Podľa neho sa vlani ukázalo, že reťazec je schopný splniť očakávania klientov v rámci štandardných otváracích hodín.



Dodal, že v distribúcii a tzv. call centrách budú mať na Deň vďakyvzdania nejakí zamestnanci službu, ale obchody zostanú zatvorené.



Spoločnosť Target začala otvárať svoje obchody na Deň vďakyvzdania pred desiatimi rokmi. Pripojila sa tak k ďalším maloobchodníkom, ktorí presunuli pôvodný začiatok výpredajov z čierneho piatka (piatok po Dni vďakyvzdania, posledný v novembri, pozn. TASR) o deň skôr, aby prilákali zákazníkov už po tradičnej sviatočnej štvrtkovej hostine. Mnohí tak urobili, aby konkurovali gigantickému internetovému obchodu Amazon.com a ďalším rastúcim online obchodníkom.



Zdá sa však, že tento posun len "pohltil" tržby z čierneho piatka. Veľkí maloobchodníci tiež čelili obvineniam, že nútili tisíce ľudí pracovať počas rodinných osláv.



Niektoré obchody a nákupné centrá, ako Mall of America v Minnesote, už pred pandémiou ukončili túto prax a zostali na Deň vďakyvzdania zatvorené. Iní, ako napríklad Costco a Nordstrom, počas sviatku nikdy neotvorili s tým, že ho chcú rešpektovať.



Deň vďakyvzdania nebol nikdy veľkým predajným dňom, nepatril medzi tzv. top 10, pretože, ak sa aj obchody otvorili, zvyčajne to bolo po 17.00 h miestneho času, po slávnostnej večeri. V rámci online predaja je to však významný deň. Podľa indexu Adobe Digital Economy Index minulý rok online predaj cez tento sviatok zaostal len za online predajom počas Cyber Monday, čo je pondelok po Dni vďakyvzdania, a za čiernym piatkom.