Target vykázal nárast zisku v 2. štvrťroku, aj keď jeho tržby klesli

Minneapolis 16. augusta (TASR) - Americký diskontný reťazec Target vykázal v stredu väčší, ako očakávaný nárast zisku za 2. štvrťrok finančného roka 2023/24, aj keď jeho tržby klesli. K ich poklesu prispela inflácia aj negatívna reakcia niektorých zákazníkov, ktorá bola široko publikovaná na sociálnych médiách, na tovar Pride. TASR o tom informuje na základe správ AP a RTTNews.



Zisk spoločnosti sa za tri mesiace do konca júla 2023 zvýšil na 835 miliónov USD (764,23 milióna eur) alebo 1,80 USD zo 183 miliónov USD alebo 0,39 USD/akcia v minulom roku. Analytici pritom očakávali, že spoločnosť zarobí 1,39 USD na akciu.



Tržby v uplynulom štvrťroku klesli o 4,9 % na 24,77 miliardy USD z 26,04 miliardy USD vlani, zatiaľ čo Wall Street odhadovala tržby na 25,18 miliardy USD.



Takzvané porovnateľné tržby v obchodoch Target otvorených najmenej rok klesli v 2. štvrťroku o 5,4 %. To je horší výsledok, ako očakávaný pokles o 3,8 %.



Hrubá marža sa zvýšila na 27 % z minuloročných 21,5 % a prekročila odhadovaných 25,6 %.



V tomto, 3. štvrťroku, reťazec očakáva upravený zisk na akciu v rozmedzí 1,20 až 1,60 USD. Za celý fiškálny rok do konca januára 2024 Target revidoval svoje predchádzajúci odhad zisku na akciu v pásme 7,75 - 8,75 USD na 7,00 - 8,00 USD, pričom stred nového rozpätia sa dostal pod očakávanú hodnotu 7,81 USD.



Analytici vo všeobecnosti očakávali, že Target zníži svoju prognózu.



(1 EUR = 1,0926 USD)