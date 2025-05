Target zaznamenal v 1. štvrťroku väčší ako očakávaný pokles tržieb

Minneapolis 21. mája (TASR) - Americký diskontný reťazec Target zaznamenal v 1. štvrťroku 2025/26 pokles tržieb. Bol väčší, ako mu predpovedali analytici z Wall Steet. Upozornil pritom, že aj za celý rok do konca januára 2026 očakáva zníženie predaja, keďže zákazníci si pre obavy z vplyvu ciel a slabej ekonomiky strážia svoje výdavky. TASR o tom informuje na základe správy AP.



Tržby reťazca za tri mesiace do konca apríla 2025 klesli o 2,8 % na 23,85 miliardy USD (21,22 miliardy eur) z 24,53 miliardy USD v rovnakom období minulého roka. Analytici, ktorých oslovila spoločnosť FactSet, predpovedali miernejšie zníženie tržieb, v priemere na 24,23 miliardy USD.



Zisk Targetu sa v 1. štvrťroku zvýšil na 1,036 miliardy USD alebo 2,27 USD na akciu z 942 miliónov USD alebo 2,03 USD/akcia v predchádzajúcom roku.



Upravený zisk bez mimoriadnych položiek v sledovanom období dosiahol 1,30 USD na akciu, zatiaľ čo analytici očakávali, že spoločnosť zarobí 1,65 USD na akciu.



Target v stredu znížil prognózu tržieb za celý rok a teraz očakáva ich pokles o nízke jednociferné percento namiesto nárastu o 1 %, ktorý predpovedal v marci.



Takzvané porovnateľné tržby v prevádzkach otvorených viac ako rok a v zavedených online kanáloch sa v 1. štvrťroku znížili o 3,8 %. To zahŕňa pokles tržieb v tzv. kamenných obchodoch o 5,7 % a nárast online predaja o 4,7 %.



Celkový počet transakcií v 1. štvrťroku klesol o 2,4 % a priemerný účet sa znížil o 1,4 %. Spoločnosť Target uviedla, že nedokáže spoľahlivo odhadnúť vplyv každého z faktorov, ktoré poškodzujú jej podnikanie.



Target uviedol, že už v roku 2017 znížil počet svojich produktov pochádzajúcich z Číny na 30 % zo 60 %. A je na ceste k ich redukcii na 25 % do konca budúceho roka.



(1 EUR = 1,1241 USD)