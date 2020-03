Target zaznamenal vo 4. kvartáli nárast zisku

Minneapolis 3. marca (TASR) - Americký diskontný reťazec Target zaznamenal vo 4. kvartáli finančného roka 2019/20 dobré výsledky, aj keď boli jeho tržby z predaja hračiek a elektroniky počas kľúčovej vianočnej sezóny slabé.



Maloobchodníci, ktorí vlani čelili vyšším nákladom v dôsledku obchodného sporu USA s Čínou, neodkázali pred Vianocami prilákať do kamenných predajní dosť zákazníkov. Ani začiatok roka 2020 im nepriniesol veľkú úľavu. Koronavírus, ktorý spôsobil prerušenie dodávok, sa už rozšíril z Číny do celého sveta vrátane Spojených štátov.



Maloobchodný predajca so sídlom v Minneapolise v utorok zrušil stretnutie s investormi v New Yorku a nahradil ho konferenčným hovorom. Target podobne ako iné spoločnosti pre vírus obmedzil služobné cesty.



Reťazec v utorok zároveň oznámil, že za tri mesiace do konca januára 2020 (4. kvartál) sa jeho čistý zisk zvýšil na 834 miliónov USD (749,86 milióna eur) alebo 1,65 USD na akciu zo 799 miliónov USD alebo 1,52 USD/akcia v rovnakom období pred rokom.



Tržby Targetu vzrástli o 1,8 % na 23,13 miliardy USD. Analytici, ktorých oslovila spoločnosť FactSet, pritom očakávali zisk 1,65 USD na akciu a tržby 23,44 miliardy USD.



Takzvaný porovnateľný predaj vzrástol o 1,5 % a zahŕňal aj nárast predaja online o 20 % v sledovanom období. To bol už 11. štvrťrok po sebe, čo sa porovnateľné tržby zvýšili.



(1 EUR = 1,1122 USD)