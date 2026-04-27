TASR ponúkne spravodajstvo z návštevy prezidenta v Chorvátsku

Na snímke nápis TASR na aute pred budovou, v ktorej sídli Tlačová agentúra Slovenskej republiky na Dúbravskej ceste v Bratislave. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Prezident sa v chorvátskom Dubrovníku zúčastní na samite Iniciatívy Trojmoria.

Autor TASR
Bratislava 27. apríla (TASR) - Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR) bude v utorok (28. 4.) a stredu (29. 4.) spravodajsky pokrývať zahraničnú pracovnú cestu prezidenta SR Petra Pellegriniho v Chorvátsku.

Prezident sa v chorvátskom Dubrovníku zúčastní na samite Iniciatívy Trojmoria. Súčasťou delegácie prezidenta v Chorvátsku bude aj ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD), štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Rastislav Chovanec a viac ako 40 slovenských podnikateľov, ktorí sa zúčastnia na podnikateľskom fóre iniciatívy. Súčasťou prezidentovho programu bude aj otvorenie honorárneho konzulátu SR v Dubrovníku a slávnostné otvorenie kultúrno-edukačného centra Slovákov v Orebiči.

Osobitná spravodajkyňa TASR Katarína Detersová prinesie textové a zvukové spravodajstvo.
