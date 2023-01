Tata Motors aj dcérska JLR sa vrátili k zisku v 3. štvrťroku 2022/2023

Bombaj 25. januára (TASR) - Indická automobilka Tata Motors, vlastník značky Jaguar Land Rover (JLR), sa v uplynulom 3. štvrťroku 2022/2023 vrátila k zisku po siedmich kvartáloch strát. Prispelo k tomu zmiernenie nedostatku polovodičov a stabilizácia cien komodít, čo pomohlo automobilke uspokojiť silný dopyt po jej vozidlách. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Spoločnosť so sídlom v Bombaji vykázala za tri mesiace do konca decembra zisk 29,6 miliardy rupií (333 miliónov eur) po strate 15,2 miliardy INR v rovnakom období predchádzajúceho roka.



Jej celkové tržby vzrástli medziročne o 22,5 % na 884,9 miliardy INR vďaka zlepšeniu situácie vo výrobe a silnému dopytu v segmentoch osobných vozidiel.



Dcérska automobilka Jaguar Land Rover zaznamenala v uplynulom štvrťroku nárast tržieb o 28,1 % na 6,04 miliardy libier (6,83 miliardy eur). JLR vykázal zisk pred zdanením vo výške 265 miliónov GBP po strate 9 miliónov GBP v rovnakom štvrťroku predchádzajúceho roka.



"JLR sa vrátil k zisku, keďže nedostatok čipov sa v 3. štvrťroku finančného roka 2022/2023 zmiernil a výroba a predaj sa zvýšili," uviedol vo vyhlásení dočasný generálny riaditeľ Adrian Mardell.



Spoločnosť pripomenula, že jej odbyt v autosalónoch v Číne zasiahli blokády, po ktorých nasledovali veľké absencie chorých zamestnancov po uvoľnení obmedzení spojených s novým koronavírusom. Očakáva však, že sa situácia na najväčšom automobilovom trhu na svet v prebiehajúcom štvrťroku normalizuje.



Nevybavené objednávky v najväčšej britskej automobilke JLR vzrástli do konca decembra 2022 na rekordných 215.000 kusov, pričom zákazníci si v tomto štvrťroku objednali ďalších 95.000 áut.



Spoločnosť oznámila tiež, že v roku 2025 uvedie na trh plne elektrický model Jaguar vyrobený v závode v Solihull.



Indická automobilová skupina dodala, že tržby z predaja nákladných vozidiel v 3. štvrťroku medziročne vzrástli o 22,5 % na 168,9 miliardy INR, k čomu prispela lepšia infraštruktúra v Indii. Vývoz nákladných vozidiel pritom zostal slabý pre utlmený dopyt na kľúčových zámorských trhoch.



(1 EUR = 88,6235 INR; 1 EUR = 0,88368 GBP)