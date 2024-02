Tata uvažuje o odčlenení divízie batérií

Naí Dillí 16. februára (TASR) - Indický konglomerát Tata zvažuje potenciálne odčlenenie divízie batérií svojej automobilovej skupiny Tata Motors. Uviedli to zdroje oboznámené s touto záležitosťou, podľa ktorých konglomerát rozširuje svoje pôsobenie v sektore obnoviteľnej energie a elektrických vozidiel. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Tata je v počiatočnom štádiu diskusií o konečnom odčlenení Agratas Energy Storage Solutions ako nezávislej jednotky, povedali zdroje, ktoré nechceli byť menované, pretože záležitosť je súkromná. Nová štruktúra by umožnila divízii batérií získať finančné prostriedky a neskôr uviesť akcie na burzu. Príjem z ich predaja odhadujú zdroje na 5 až 10 miliárd USD v závislosti od výsledkov spoločnosti a trhového sentimentu.



Akcie Tata Motors v piatok pri obchodovaní v Bombaji stúpli o 3,1 %, čím trhová hodnota spoločnosti dosiahla približne 41,7 miliardy USD (38,82 miliardy eur).



Agratas podľa svojej webovej stránky navrhuje a vyrába batérie pre automobilový a energetický sektor s továrňami v Indii a Spojenom kráľovstve. Hlavnými zákazníkmi sú Tata Motors a jej dcérska spoločnosť Jaguar Land Rover (JLR).



Spoločnosť Tata Motors sa minulý mesiac opäť stala najhodnotnejším výrobcom automobilov v Indii vďaka svojej silnej pozícii v oblasti športových úžitkových vozidiel a elektrických vozidiel. A jej zisky za uplynulý štvrťrok prekonali odhady po tom, čo automobilka JLR dosiahla najlepší zisk za sedem rokov.



Divízia Agratas rokuje so skupinou bánk, aby získala 500 miliónov USD prostredníctvom tzv. zelenej pôžičky na pomoc pri rozvoji svojich tovární.



Tata Motors skúma tiež podobné plány na odčlenenie výroby elektrických vozidiel do samostatného podniku. Ide však len o prvé úvahy a Tata sa môže rozhodnúť nepokračovať v tomto odčlenení, dodali zdroje.



(1 EUR = 1,0743 USD)