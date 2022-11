Tatarovo New Jersey sa zastavilo jednu výhru od klubového rekordu

New York 24. novembra (TASR) - Slovenský útočník Juraj Slafkovský nastúpil v zápase Montrealu proti Columbusu na krídle štvrtého útoku. Tohtoročná draftová jednotka sa podieľala jednou asistenciou na výhre Canadiens 3:1. Pre slovenského mladíka to bol piaty bod v NHL.



Slafkovský naštartoval cestu za víťazstvom svojho tímu v 43. minúte. V strednom pásme dobre našiel krížnou prihrávkou hokejku Jakea Evansa, ktorý posunul puk Arberovi Xhekajovi a ten švihom vyrovnal na 1:1. Následne strelil víťazný gól David Savard a do prázdnej bránky uzavrel na konečných 3:1 Sean Monahan. "Som spokojný s defenzívou a s nastavením v zápase. Hru sme trochu zjednodušili," povedal pre nhl.com tréner Montrealu Martin St. Louis. Rodák z Košíc odohral v zápase 10 minút a 20 sekúnd a do štatistík si pripísal aj plusový bod, jednu strelu na bránku a jeden hit.



Pri výhre svojho mužstva bol aj obranca Washingtonu Martin Fehérváry. Dvadsaťtriročný obranca odohral desiaty duel v sezóne, v ktorom mal "ice-time" väčší ako 20 minút. Do bodovej listiny sa nezapísal, na bránu súpera vyslal dve strely a pridal dva bodyčeky. Počas aktuálneho ročníka rozdal Fehérváry už 71 hitov, čo ho radí v tejto štatistike na 9. priečku.



V noci na štvrtok sa skončila séria dvanástich výhier hokejistov New Jersey. Postarali sa o to hráči Toronta. "Diablom" chýbalo jedno víťazstvo do vytvorenia klubového rekordu, ten vyrovnali v zápase s Edmontonom (5:2). Rovnaký počet výhier v rade dosiahli Devils v sezóne 2000/01. V zápase proti Torontu odohral slovenský útočník Tomáš Tatar 16:06 min a okrem mínusového bodu si pripísal dva hity. Celkovo je Tatar v bodovaní tímu piaty, keď má na konte 12 bodov za 4 góly a 8 asistencií.



Nie príliš vydarený večer zažil slovenský brankár New Yorku Rangers Jaroslav Halák. Tridsaťsedemročný Bratislavčan dostal proti Anaheimu priestor pred tímovou jednotkou Igorom Šesťorkinom a čelil 22 pokusom. Za svoj chrbát nakoniec pustil vo svojom šiestom zápase sezóny tri puky a jeho tím sa musel skloniť pred "káčermi" po prehre 2:3. "Trafili sme päťkrát konštrukciu bránky, mali sme veľa príležitostí, ale Gibson nás vychytal," konštatoval kouč Rangers Gerard Gallant. Halák bol v o polovicu nižšej permanencii ako jeho náprotivok John Gibson, na ktorého mierilo 43 striel. V 21. minúte prekvapil slovenského brankára z pravého mantinelu obranca Dmtrij Kulikov, ktorý našiel medzeru medzi jeho betónmi.