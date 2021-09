Táto firma rozdala zamestnancom benefity za viac než milión eur

Bratislava 23. septembra (OTS) - Dokazuje to nielen stabilnou prácou a zaujímavou mzdou, ale aj benefitmi, ktorými sa nemôže pochváliť každý zamestnávateľ. Práve pred rokom sa diskont rozhodol predstaviť Lidl Benefit portál, ktorý funguje ako interný e-shop a možno v ňom „nakupovať“. Inak povedané, zamestnankyne a zamestnanci Lidla využívajú svoje body a za ktoré si môžu vybrať tovary a služby podľa vlastnej preferencie. V prepočte je to 250 eur, čo skutočne nie je malá suma. Rovnaký nárok na tieto body má každý bez ohľadu na pracovnú pozíciu – rovnako predavačka/pokladníčka zo Smižian ako generálny riaditeľ. Benefitný portál okamžite po spustení čelil vysokému náporu, veď za necelý rok si zamestnanci Lidla objednali a aj dostali benefity za viac než milión eur!Benefity sú rozdelené do viacerých kategórií: na podporu zdravia, rodiny, kultúry, poukážky na výhodný nákup, obľúbený Lidl Merch a ďalšie položky. Lidl momentálne na Slovensku zamestnáva viac ako 6000 zamestnankýň a zamestnancov, pričom každý z nich má iné preferencie ohľadom benefitov a nedajú sa nastaviť jednotne tak, aby boli všetci spokojní.,“ hovorí, vedúca People Processes v Lidli.A o ktoré benefity mali zamestnanci diskontu doteraz najväčší záujem? Na prvom mieste sa umiestnil poukaz do siete kníhkupectiev, za ním Lidl poukážky a na treťom mieste poukaz na nákup v zľavovom portáli. Obľube sa tešil aj balíček jednorazových rúšok či lístky do kina. Lidl ohľadom benefitov aktuálne spolupracuje s deviatimi dodávateľmi. Pri ich výbere je dôležitý aj ich pôvod – spoločnosť uprednostňuje lokálnu, slovenskú výrobu. Aj týmto krokom podáva reťazec v neľahkých časoch pomocnú ruku slovenským firmám.Práca s benefitným systémom však v Lidli nekončí. Od septembra je funkcionalita portálu rozšírená o možnosť darovať body vybraným organizáciám, ako napríklad Aliancii žien, Úsmev ako dar, Slobode zvierat, Centrum Adeli. Takisto pribudla možnosť darovať body do interného zamestnaneckého programu podpory Lidl srdom.O tom, že sa benefity skutočne tešia obľube, svedčia i čísla.“ upresňuje. Okrem benefitného portálu má Lidl aj viaceré iné benefity, ktoré zamestnanci dostávajú automaticky, ako narodeninový či vianočný balíček, vitamínový balíček, zľavy u partnerov a iné. Lidl sa taktiež poďakoval svojim zamestnancom v prvej línií za ich nasadenie počas koronakrízy mimoriadnymi odmenami v celkovej výške 2 000 000.Chceš sa aj Ty stať súčasťou Lidla? Navštív webku kariera.lidl.sk kde nájdeš všetko potrebné.