Táto firma zaplatí svojim zamestnancom každý rok viac

Bratislava 5. januára (OTS) - Štvornásobný najzamestnávateľ od januára opäť zvyšuje platy. Za tri roky investoval diskont do zvýšenia miezd a odmien takmer 35 miliónov eur. V Lidli zároveň odteraz nik nezarobí menej ako 1050 eur na plný úväzok.Zamestnankyne a zamestnanci Lidla pracujúci v 164 predajniach a troch skladoch sa už onedlho môžu tešiť nielen na nový rok, ale aj na šťastný nový plat. Od januára sa totiž ich základné zložky platov opäť navýšia. Zvyšovanie platu pre nových zamestnancov je pritom zakotvené v zmluve pre ďalšie tri roky, každý teda pozná výhľad vývoja svojej mzdy pre ďalšie obdobia. Diskont nezabúda ani na ľudí pracujúcich v administratíve, na ktorých čaká úprava miezd či odmeny od nového obchodného roka, teda od marca.„Som hrdá na to, že Lidl je stabilným a zodpovedným partnerom pre svojich viac ako 6500 zamestnankýň a zamestnancov. Dlhodobo platí, že medziročne si každý finančne polepší – vďaka povýšeniu, zvýšeniu platu či mimoriadnej odmene – a rovnako to bude aj v roku 2024. Chceme byť aj ďalej najzamestnávateľom a preto zvyšujeme základné zložky mzdy a garantujeme, že nikto nezarobí na plný úväzok menej ako 1050 eur,” povedala Zita Szlavikovics, generálna riaditeľka Lidl Slovenská republika.Od januára bude zákonom stanovená minimálna mzda 750 eur, Lidl teda zaplatí všetkým svojim zamestnankyniam a zamestnancom minimálne o tristo eur viac. Diskont zvyšuje platy pravidelne každý rok, od roku 2022 investoval do zvýšenia miezd takmer 35 miliónov eur.„Denne sa na nás spoliehajú tisíce domácností pri nákupe kvalitných, udržateľných a cenovo dostupných potravín. My v Lidli to vnímame ako naše poslanie, ktoré dokážeme napĺňať iba vďaka našim tímom v skladoch, predajniach a na centrále. Vážime si prácu každej jednej kolegyne a kolegu, ktorým chceme bez výnimky ponúknuť príležitosť na kariérny rast, atraktívne benefity a motivujúci plat,” uzavrela Z. Szlavikovics.Diskont je stabilným zamestnávateľom, ktorý priebežne vytvára nové pracovné miesta – ide o stovky nových pozícii ročne, v priemere dve na každý pracovný deň v roku. Okrem platov motivuje Lidl svojich ľudí aj atraktívnymi benefitmi, pričom rovnaké má k dispozícii generálna riaditeľka i skladník z Prešova. Do benefitov investuje Lidl ročne ďalšie tri milióny eur.Jednou z výhod práce v Lidl Slovenská republike je aj šanca na kariérny rozvoj – voľné pracovné pozície obsadzuje diskont primárne z vlastných radov. Povýšenie rozhodne nie je dostupné iba pre zopár vyvolených. Od marca 2020 posunul diskont na vyššiu pozíciu takmer 1200 ľudí. Bezmála 40% zo všetkých zamestnancov, ktorí v Lidli pôsobia aspoň tri roky, zažili povýšenie, mnohí dokonca viackrát.Lidl zároveň podporuje rovnaké odmeňovanie žien a mužov. Potvrdzuje to aj certifikát Equal Salary. Aktivity Lidla ako zamestnávateľa dlhodobo oceňujú odborníci i verejnosť. Lidl je sedemnásobným držiteľom ocenenia Top Employer Slovensko a Top Employer Europe a už štvornásobným víťazom domácej ankety najzamestnávateľ. V prvom prípade ide o výsledok podrobného auditu, o najzamestnávateľoch rozhoduje v hlasovaní verejnosť.Všetko o Lidli ako zamestnávateľovi a tiež aktuálny prehľad voľných pracovných pozícii je k dispozícii na www.lidl.sk v sekcii Kariéra.