Harbuľák: Táto letná sezóna bude najhoršia od roku 2009

Bratislava 30. augusta (TASR) – Tohtoročná letná sezóna bude najhoršia od roku 2009. Predpokladá to prezident Zväzu cestovného ruchu (ZCR) SR Marek Harbuľák. Začiatok bol veľmi zlý, neskôr prišlo zlepšenie, ale napriek tomu sa očakáva pokles počtu návštevníkov a prenocovaní.



Harbuľák zdôraznil, že letná sezóna je pre väčšinu podnikateľov a zamestnávateľov v cestovnom ruchu najdôležitejším obdobím z hľadiska obratov a vytvárania finančnej rezervy pre obdobie mimo sezóny.



"Ako potvrdzujú zverejnené čísla Štatistického úradu (ŠÚ) SR za mesiac jún, začiatok letnej sezóny bol veľmi zlý. Napriek skutočnosti, že v tom čase už neplatili obmedzenia či iné reštrikcie, prepad v počte prenocovaní a počte návštevníkov bol takmer 70 %," priblížil prezident zväzu. Prezentovať tento stav ako postupné oživovanie podľa neho nie je správne. Poznamenal, že okrem ubytovacej štatistiky tento prepad potvrdzuje aj nízka návštevnosť kúpalísk a akvaparkov.



V júli a auguste podľa jeho slov došlo k zlepšeniu, aj v týchto mesiacoch však očakáva pokles počtu návštevníkov a prenocovaní. Z prieskumu, ktorý ZCR realizoval v uplynulých dňoch, vyplýva, že vyťaženosť slovenských ubytovacích zariadení za mesiace júl a august bude nižšia než v rovnakom čase minulého roka.



"V niektorých segmentoch úplne vypadli zahraniční návštevníci, napríklad v kúpeľných zariadeniach a aj v pobytových hoteloch. Výnimkou sú Česi, ktorí síce v menšom počte než po minulé roky, navštívili naše hory," podotkol Harbuľák. Skonštatoval, že domácich návštevníkov je tiež menej, aj keď sa na prvý pohľad zdá, že Slováci zaplnili Slovensko. "No vo väčšine prípadov ide o krátkodobé pobyty alebo jednodňovú turistiku," dodal. Poukázal tiež na to, že mestské hotely zívajú prázdnotou, viaceré ostali aj počas leta zatvorené.