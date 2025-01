Tatra banka: Atraktivita okamžitých platieb v novom roku narastie

Bratislava 3. januára (TASR) - Využívanie okamžitých platieb na Slovensku stúpa, rast atraktivity sa očakáva aj v roku 2025. Jedným z dôvodov je fakt, že banky v eurozóne ich budú musieť po novom pripisovať povinne. Informovala o tom v piatok Tatra banka.



Okamžité platby sa na Slovensku využívajú tri roky a ich zavedenie zvýšilo podľa banky pohodlie klientov v oblasti platobného styku. Za tieto platby by dokonca nemali zákazníci platiť žiadne dodatočné poplatky, keďže sú spoplatnené rovnako ako štandardné SEPA platby. "Až 75 % platobných príkazov, ktoré realizujú klienti Tatra banky, sú pripísané na protiúčty do niekoľkých sekúnd. Túto výhodu majú všetci, fyzické osoby aj firmy," uviedla banka.



Tá v roku 2022 spracovala desať miliónov prichádzajúcich a rovnaký počet odchádzajúcich okamžitých platieb. Nasledujúci rok sa tento počet podľa údajov banky zvýšil o štyri milióny a v roku 2024 sa ich počet viac ako zdvojnásobil. Tento rast a zvyšujúci sa celkový objem podľa banky potvrdzujú, že okamžité platby sú pre klientov veľmi atraktívne.



Od 9. januára aktuálneho roka by malo dôjsť k zmene v platobnom styku, pričom banky v eurozóne budú povinne ponúkať službu pripisovania SEPA okamžitých platieb. "Od októbra 2025 musia banky v eurozóne rozšíriť svoje služby aj o odosielanie SEPA okamžitých platieb," doplnila banka.