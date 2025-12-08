< sekcia Ekonomika
Tatra banka je slovenskou Bankou roka 2025
Tatra banka získala prestížne ocenenie Banka roka 2025 na podujatí Bank of the Year Awards, ktoré každoročne organizuje renomovaný magazín The Banker.
Autor OTS
Bratislava 8. decembra (OTS) - Tento úspech potvrdzuje výnimočnosť a inovatívny prístup banky v oblasti moderného bankovníctva.
Ocenenie sa udeľuje na základe komplexného hodnotenia výkonu, strategických iniciatív, technologických inovácií a udržateľnosti. Porota ocenila inovatívnu kampaň „Zákon platí. Vy nie,“ ktorá pomohla živnostníkom prispôsobiť sa novým legislatívnym požiadavkám. Významnú úlohu zohrala aj Digitálna hypotéka, umožňujúca vybaviť úver priamo cez mobilnú aplikáciu, dostupnú pre klientov banky aj neklientov. Ďalšou významnou inováciou, tento raz pre firemných klientov, bola tatrapay+, komplexná platobná brána na prijímanie online platieb na akomkoľvek zariadení, bez ohľadu na obchodný model.
„Ocenenie Banka roka 2025 je pre nás potvrdením, že inovácie s pridanou hodnotou a orientácia na potreby klientov sú správnou cestou. Naším primárnym cieľom je prinášať riešenia, ktoré zvyšujú komfort našich klientov, zároveň nás poteší, keď naše aktivity pozitívne hodnotí aj odborná verejnosť,“ uviedol Michal Liday, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Tatra banky.
Tatra banka získala aj dve významné ocenenia v oblasti privátneho bankovníctva. Na PWM & The Banker Global Private Banking Awards 2025 bola vyhlásená za Najlepšiu privátnu banku na Slovensku. Rovnaké ocenenie jej udelil aj magazín Global Finance, privátne bankovníctvo Tatra banky tak v roku 2025 určili až traja zahraniční vyhlasovatelia za najlepšie na Slovensku. To potvrdzuje silnú pozíciu banky na trhu a najvyššiu úroveň starostlivosti o svojich klientov.
Tatra banka v aktuálnom roku získala až 27 ocenení prevažne za digitálne prístupy a inovácie. Tieto úspechy sú výsledkom neustálej snahy poskytovať najvyšší komfort a moderné riešenia svojim klientom.
Úspechy v oblasti privátneho bankovníctva
27 ocenení v roku 2025
