Tatra banka obhájila titul najinovatívnejšej banky v regióne CEE

Bratislava 13. mája (OTS) - „“ uviedol Joseph Giarraputo, zakladateľ a redakčný riaditeľ Global Finance, pri príležitosti oznámenia víťazov. „“ dodal.O najlepších inovátoroch rozhodla redakčná rada Global Finance a reportéri so zameraním na danú oblasť na základe prihlášok jednotlivých bánk. V nich mala každá inštitúcia uviesť svoje najzaujímavejšie inovácie za predošlý rok, v čom sú jedinečné a akú potrebu klienta riešia. Popísať tiež mali príbeh za vznikom idey a kto na vývoji participoval.Tatra banka priniesla v roku 2023 mnoho noviniek, ktoré zvyšujú užívateľský zážitok klientov. Z nich sa rozhodla do prihlášky vybrať prvý perfomance v rozšírenej realite digitálnej influencerky Bejby Blue. Novinkou na slovenskom trhu bola aj funkcionalitaplanTB, ktorá klientom od júla 2023 pomáha pri manažmente osobných financií.zase uvádza klientom aj neklientom indikatívnu informáciu o výške úveru, ktorú vie banka záujemcovi poskytnúť. Stačí pritom zadať len IČO a odpovedať na pár krátkych otázok. SlužbaTB otvára overovanie pomocou tvárovej biometrie aj tretím stranám. Firemní klienti tak môžu svojich zákazníkov identifikovať prostredníctvom inovačnej technológie. Tatra banka tiež hodnotiteľom predstavila overovanie volajúceho pri hovoroch z banky. Táto služba pomáha klientom rozlíšiť, či klientovi volá podvodník, alebo skutočný pracovník banky. Porotu zaujal aj nový prístup manažovania nápadov.predstavuje prvú platformu na manažovanie ideí v rámci Tatra banka Group a ide o unikátne riešenie aj v celosvetovom porovnaní. Riešenie slúži na zbieranie, vyhodnocovanie, prioritizovanie a reporting nápadov s integrovaným inovačným procesom.Všetky tieto novinky prispeli k rozhodnutiu poroty, že vyhlásila Tatra banku za inovačného lídra v regióne strednej a východnej Európy.Predošlé obdobie prinieslo pre Tatra banka Group ocenenia aj od ďalších hodnotiteľov. Magazín EMEA Finance rozhodol o tom, že je Tatra banka najlepšia banka na Slovensku. Rovnako si jej privátne bankovníctvo drží prvenstvo na trhu. Tatra Asset Management Tatra banky zase predstavuje slovenského lídra v oblasti správy podielových fondov.Medzinárodné platobné spoločnosti Visa a Mastercard udelili Tatra banke celkovo 3 ocenenia za prvenstvá v oblasti akceptácie platobných kariet na Slovensku.uzatvára Martin Kubík, člen predstavenstva zodpovedný za inovácie a IT oblasť.