Tatra banka uvádza nový produkt Digitálna hypotéka

Bratislava 13. mája (OTS) - Novinka umožňuje podávanie žiadostí o hypotéku priamo cez mobilnú aplikáciu, čím zásadne zvyšuje komfort klientov. Táto funkcionalita je navyše dostupná aj pre neklientov banky. Prvá fyzická návšteva banky je potrebná až pri podpise zmluvnej dokumentácie.Inovatívny produkt Digitálna hypotéka je dostupný v mobilnej aplikáciia je určený najmä na kúpu nehnuteľnosti alebo refinancovanie existujúcej hypotéky. Klienti Tatra banky aj neklienti si môžu vytvoriť konzultáciu či doložiť potrebné doklady priamo v aplikácii z pohodlia domova. V prípade neklientov sa overí ich identita pomocou tvárovej biometrie a skenu občianskeho preukazu. Prvá osobná návšteva klientov je potrebná až pri podpise zmluvných dokumentov.Hypotéku v mobile môžu využiť osoby s príjmom zo zamestnania, podnikatelia či dôchodcovia. Žiadatelia by mali mať vyhliadnutú nehnuteľnosť, ktorá je už skolaudovaná a zapísaná na liste vlastníctva, alebo vybratý konkrétny stavebný pozemok. Žiadosť o hypotéku s jedným žiadateľom vie klient či neklient priamo vybaviť cez mobilnú aplikáciu. V prípade, ak sa žiadateľ rozhodne doplniť ďalšiu osobu ako spoludlžníka, s jeho pridaním mu pomôže Remote hypotekárny bankár na diaľku. V procese žiadosti o hypotéku sa môže žiadateľ kedykoľvek odkloniť do fyzického sveta a jednoducho si dohodnúť stretnutie alebo vyžiadať konzultáciu na diaľku.“ uviedla Petra Koleníková, vedúca oddelenia zabezpečených úverov pre fyzické osoby v Tatra banke.Navyše ako bonusBanka neustále prináša svojim klientom aj neklientom nové spôsoby, ako zvýšiť komfort vďaka ďalším inováciám v digitálnom svete.Pred vyše rokom predstavila jedinečnú funkcionalitu - online sledovanie stavu žiadosti o hypotéku v mobilnej aplikácii Tatra banka. „Trackovanie“ hypotéky umožňuje sledovať stav vybavovania hypotéky krok po kroku: od vzniku konzultácie k úveru až do času prípravy zmluvnej dokumentácie. Túto funkcionalitu teraz môžu využiť aj klienti shypotékou.