Tatra banka zjednodušila proces otvárania účtov pre podnikateľov

Bratislava 13. marca (OTS) - Od polovice februára v prípade nových klientov nevyžaduje papierový doklad preukazujúci ich podnikanie. Zabezpečuje si ho za klientov samotná banka, a to v elektronickej podobe.Proces otvoreniaúčtu TB, podnikateľského účtuTB aTB Premium sa stáva ešte rýchlejším. Podnikatelia, ktorí sa rozhodnú pre Tatra banku, už nemusia dokladovať svoje podnikanie. Banka si overí ich podnikateľskú činnosť digitálne. Pri otváraní účtu v mobilnej aplikácii, ako i v pobočke sa automaticky vyplnia údaje o konateľoch, spoločníkoch a konečných užívateľoch výhod. Klient si vie tieto údaje skontrolovať pri následnom podpise dokumentácie. Táto inovácia prináša pre klientov vyšší komfort aj úsporu času, keďže už nemusia banke predkladať dokumenty v papierovej podobe.Od 21. februára 2025 banka navyše rozšírila možnosť digitálneho zakladania účtov aj pre viacosobové spoločnosti s ručením obmedzeným (spoločnosť vlastnia fyzické osoby a jej konatelia konajú samostatne). Prostredníctvom mobilnej aplikáciemajú klienti možnosť otvoriť si účty jednoducho a pohodlne. Spoločnosti s ručením obmedzeným získajú navyše pri otvorení účtuTB cez mobilnú aplikáciu100 % zľavu z ceny účtu s balíkom služieb na prvých 12 mesiacov.Do konca apríla majú živnostníci stále možnosť využiť mimoriadne benefity kampaneŽivnostníci, ktorí si otvoria svoj živnostenský účet v Tatra banka do 30. 4. 2025, získajú jeho vedenie na 3 roky bez poplatku. Bez poplatku za vedenie ho môžu mať aj po 3 rokoch natrvalo, stačí im na to bezhotovostný kreditný obrat aspoň 500 EUR mesačne. Vďaka exkluzívnemu benefitu preplatí tiež Tatra banka živnostníkom transakčnú daň z bezhotovostných platieb za rok 2025. Môžu tak získať naspäť mesačne až 5 000 EUR. K tomu majú aj vedenie osobného účtu na 3 roky bez poplatku za vedenie. Z tohto benefitu sa môžu tešiť- živnostníci a fyzické osoby - podnikatelia. Viac informácií klienti nájdu na www.slobodunapadom.sk