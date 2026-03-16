< sekcia Ekonomika
Tatra Leasing rozširuje svoju ponuku o operatívny leasing
Firmy získajú prehľadné náklady, nulovú akontáciu a kompletný balík služieb.
Autor OTS
Bratislava 16. marca (OTS) - Operatívny leasing patrí medzi najvyhľadávanejšie formy financovania firemných vozidiel. Dôvodom je najmä jednoduchosť, prehľadnosť a flexibilita, ktoré podnikateľom umožňujú jazdiť bez starostí. Tatra Leasing prináša riešenie, ktoré firmám ponúka komfort moderného financovania vozidiel a zároveň znižuje administratívnu záťaž.
Jednoduché nastavenie podmienok a jasné mesačné náklady
Pri operatívnom leasingu od Tatra Leasingu si klient zvolí dĺžku prenájmu a predpokladaný ročný nájazd. Tieto parametre určujú výšku fixnej mesačnej splátky, vďaka čomu má firma vždy presný prehľad o mesačných nákladoch. Ďalšou z výhod je integrácia služieb do jednej splátky.
„Firmy dnes hľadajú spôsob, ako používať vozidlá efektívne, moderne a bez zbytočných starostí. Operatívny leasing je riešenie, ktoré im umožňuje mať pod kontrolou náklady, odbremeniť zamestnancov od administratívy a zároveň jazdiť v nových vozidlách. V Tatra Leasingu kladieme dôraz na transparentnosť a služby, ktoré podnikateľom reálne pomáhajú,“ uviedol Daniel Tomaško, vedúci oddelenia operatívneho leasingu v Tatra Leasingu.
Kompletný balík služieb v jednej splátke
Stabilita výdavkov výrazne uľahčuje finančné plánovanie a eliminuje riziko prekvapení. Klient v jednej splátke získava:
• poistenie,
• servisné služby,
• výmenu pneumatík,
• administratívnu podporu,
• riešenie poistných udalostí.
O všetky úkony sa starajú profesionáli z Tatra Leasingu, čo významne zvyšuje komfort firiem a znižuje ich časovú záťaž. Podnikatelia tak môžu sústrediť energiu na svoj biznis, nie na prevádzku vozidiel.
Nulová akontácia aj prevádzka bez nečakaných výdavkov
Operatívny leasing od Tatra Leasingu nevyžaduje žiadnu akontáciu, čo firmám umožňuje neviazať finančné prostriedky na kúpu vozidla. Splátky smerujú priamo do nákladov a podnik môže svoj kapitál využiť efektívnejšie – napríklad na rozvoj, investície alebo prevádzku.
Na rozdiel od vlastníctva vozidla, pri ktorom hrozia nečakané opravy či výdavky, sú všetky riziká prenesené na leasingovú spoločnosť. Mesačná splátka zahŕňa servis aj poistné udalosti, čo je výhodné najmä pre firmy s väčším počtom vozidiel alebo s vysokými nájazdmi.
Pravidelná obmena vozového parku
Po skončení prenájmu môže klient jednoducho prejsť na nový model vozidla. Firmy tak môžu udržiavať moderný, bezpečný a reprezentatívny vozový park bez starostí s predajom ojazdených vozidiel či stratou hodnoty. Obchodné tímy tak často jazdia každé dva až tri roky na najnovších modeloch.
Operatívny leasing zároveň výrazne znižuje administratívnu záťaž. Tatra Leasing za klienta rieši servisné úkony, poistné udalosti, evidenciu pneumatík aj komunikáciu so servisnými partnermi. Je to riešenie najmä pre menšie firmy, tímy bez fleet manažéra či živnostníkov, ktorí chcú minimalizovať čas strávený správou vozidiel.
O spoločnosti Tatra Leasing
Tatra Leasing dcérska spoločnosť Tatra banky patrí medzi lídrov na slovenskom trhu v oblasti financovania dopravnej techniky, strojov, zariadení a vozidiel. Už viac než 30 rokov poskytuje flexibilné finančné riešenia pre firmy aj podnikateľov a dlhodobo patrí do portfólia Tatra banky. Spoločnosť kladie dôraz na profesionálny servis, technologické inovácie a riešenia, ktoré podnikateľom uľahčujú každodenné fungovanie.
