Tatra Summit je venovaný hroziacej recesii a energetickej bezpečnosti

Bratislava/Štrbské Pleso 7. októbra (TASR) - Viacerí ministri z regiónu strednej a východnej Európy spolu so šéfmi medzinárodných organizácií a zástupcami verejného a súkromného sektora sa v piatok stretávajú na Globsec Tatra Summit 2022. Venovať sa budú najmä politickému riešeniu hroziacej recesie a otázkam energetickej bezpečnosti. V piatok o tom informovali organizátori podujatia.



Tohtoročný Tatra Summit je zameraný najmä na definovanie budúcnosti Európy. Viac ako 200 verejných činiteľov, svetových a biznis lídrov sa osobne stretne, aby riešili aktuálne ekonomické problémy vrátane vplyvu hroziacej recesie na náš región, energetickú autonómiu a bezpečnosť Európy či inovácie v strednej a východnej Európe.



K najvýznamnejším účastníkom patrí generálny tajomník Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) Mathias Cormann, eurokomisárka Kadri Simsonová, viceprezident pre infraštruktúru Svetovej banky Riccardo Puliti a výkonný riaditeľ Medzinárodnej energetickej agentúry Fatih Birol.



Tatra Summit tento rok slúži ako platforma pre predstaviteľov strednej a východnej Európy na diskusiu o tom, ako efektívne bojovať s hrozbou recesie vo veľkej miere spôsobenou konfliktom na Ukrajine. "Ruská vojna na Ukrajine predstavuje začiatok novej geopolitickej éry s výrazným dosahom na svetovú ekonomiku. Okrem toho konflikt stavia strednú a východnú Európu do centra pozornosti globálneho diania," uviedol prezident organizácie Globsec Róbert Vass. V reakcii na tieto udalosti sú podľa neho nevyhnutné koordinované opatrenia v celej strednej a východnej Európe, aby sme mohli čeliť novým ekonomickým výzvam.



Tradícia organizovania Tatra Summitu siaha do roku 2011. Strategickými partnermi tohtoročného Tatra Summitu je Ministerstvo financií SR a Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.