Tatramat mení názov, opatrenia pre koronavírus sa spoločnosti nedotkli

Poprad 23. marca (TASR) - Jeden z popredných zamestnávateľov na severe Slovenska, spoločnosť Tatramat, mení k 1. aprílu tohto roka názov na Stiebel Eltron Slovakia. Chce sa tak ešte viac priblížiť k materskému koncernu, uviedol to konateľ spoločnosti Peter Štrbian s tým, že k pondelku sa opatrenia v súvislosti s novým koronavírusom firmy nedotkli.



To, že sa Tatramat mení na Stiebel Eltron Slovakia nebude mať podľa Štrbiana žiadny dosah na súčasnú produkciu, počet pracovných miest a ani na produkty značky Tatramat. "Naším cieľom je kontinuálne pokračovať vo výrobe našich kľúčových zariadení. Zamestnanci v Poprade sa nemusia obávať znižovania pracovných miest a ani zásahu do ich miezd. Kolektívna zmluva ostáva v platnosti. V súčasnosti pokračuje aj výroba zariadení Tatramat," dodáva.



Spoločnosť Stiebel Eltron patrí k popredným výrobcom zariadení na ohrev vody, vykurovanie, vetranie a chladenie na báze obnoviteľných zdrojov energie. Nadnárodná skupina pôsobí v súčasnosti po celom svete, výrobné závody má v piatich krajinách. Okrem domáceho Nemecka vlastní Stiebel Eltron výrobné závody vo Švédsku, Thajsku, Číne a na Slovensku. Po celom svete zamestnáva takmer 4 000 zamestnancov. "Vzhľadom na konkurenčný boj a aktuálne dianie na trhu je dôležité, aby mal v rámci lepšej konkurencieschopnosti každý z našich závodov explicitne vyjadrenú príslušnosť k materskému koncernu," doplnil Peter Štrbian.