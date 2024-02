Tatran Prešov predĺžil zmluvu s hádzanárom Hernandezom o dva roky

Prešov 23. februára (TASR) - Slovenský hádzanársky klub Tatran Prešov predĺžil zmluvu s kubánskym legionárom Pavlom Hernandezom o ďalšie dve sezóny. Na základe nového kontraktu by mal obliekať dres čerstvého štvrťfinalistu Európskeho pohára EHF až do 30. júna 2026. Ak sa trvanie zmluvy naplní, odohrá Hernandez v prešovskom tíme minimálne šesť sezón.



Hernandez prišiel do Prešova pred sezónou 2020/2021 z portugalského tímu SC Horta. Pôvodom ľavý krídelník kubánskej reprezentácie dokáže alternovať aj v spojkovom rade, kde ho tréneri často využívajú. Doménou 32-ročného hráča je obrana, dokáže sa však presadiť aj strelecky. "Rokovania neboli jednoduché, ale napokon sme radi, že aj napriek viacerým zahraničným ponukám sa Pavel rozhodol zostať v Tatrane a pokračovať tu ďalšie dve sezóny. Je to veľmi skúsený a dôležitý hráč, ktorý dokáže hrať na všetkých postoch. Je prínos pre tím, v obrane vynikajúco bráni, takže sme radi, že sa rozhodol pokračovať v Prešove," povedal pre klubový web majiteľ Tatrana Prešov Miloslav Chmeliar.



Hernandez mal najprv zmluvu s Tatranom na dva roky. Po jej konci a oslavách majstrovského titulu v roku 2022 mal pôvodne namierené do Francúzska, napokon sa však vrátil do Prešova a podpísal dvojročné predĺženie zmluvy. Teraz sa s klubom dohodol už pred koncom aktuálneho ročníka. "Mal som síce ponuky odísť do iných tímov, ale cítim, že Tatran je mojím druhým domovom, odkedy som sem pred štyrmi sezónami prišiel. Som hráč, ktorý príliš neobľubuje zmeny a tu sa cítim komfortne. Chcem tu pokračovať s rovnakou ambíciou tvrdo pracovať na víťazstvách," dodal kubánsky legionár, ktorý bol b piatkovom prvom stretnutí proti Hafnarfjörduru so siedmimi gólmi najlepší strelec duelu.