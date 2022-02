Tatranci získali na oživenie turizmu dotáciu viac ako 1,2 milóna eur

Vysoké Tatry 17. februára (TASR) - Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Región Vysoké Tatry získa v tomto roku prostredníctvom štátnej dotácie Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR zdroje vo výške 1,243 milióna eur. Ide o rovnaký objem financií ako vlani a Tatranci plánujú tieto peniaze využiť najmä na oživenie turizmu po pandémii a propagáciu Tatier ako bezpečnej dovolenkovej destinácie. Uviedla to výkonná riaditeľka organizácie Lucia Blašková s tým, že prioritou je domáci trh, v zahraničí sa chcú zamerať tradične na krajiny V4.



Na základe vývoja štatistík a ukazovateľov z tejto zimnej sezóny však plánujú prezentáciu aj na ďalších trhoch. „Radi by sme sa vrátili do krajín, o ktoré sme sa snažili pred pandémiou, ako napríklad štáty Beneluxu, Veľká Británia, kde je podstatné priame prepojenie leteckou linkou. Uvažuje sa aj o podpore leteckej linky so Švédskom, kde by sme sa radi prezentovali tiež,“ vymenovala Blašková. Destináciu znovu začali navštevovať turisti z Pobaltia a Rumunska, aj tam chcú smerovať svoje aktivity. Tatranci veria, že sa podarí presvedčiť leteckého dopravcu pre návrat linky Riga – Poprad. „Uvidíme, aký bude vývoj leteckého spojenia s Kyjevom. Hoci sa zdá, že napríklad počas víkendov je v Tatrách plno, hotely nejasajú nad obsadenosťou. Preto nechceme zaspať na vavrínoch a oslavovať uvoľnenie opatrení. Bez zásadného pričinenia sa turisti do Tatier nevrátia. Najväčšie výpadky sú práve medzi turistami zo zahraničia,“ skonštatovala Blašková.



OOCR podľa štátnej tajomníčky MDV Kataríny Brunckovej ocenili možnosť využiť výsledky z roku 2019 ako referenčného roka pre nárok na získanie dotácie. „Bol to historicky najúspešnejší rok pre slovenský cestovný ruch a tento fakt umožňuje OOCR-kám čerpať dotáciu v nezmenenej výške. Pokiaľ by sme totiž mali vychádzať z údajov, ktoré prišli potom, bolo by to pre destinácie limitujúce, pre niektoré možno aj o prežití,“ objasnila.



Obnova infraštruktúry je podľa nej jednou z hlavných foriem rozvoja cestovného ruchu v regióne. Aj z tohto dôvodu pristúpil národný dopravca k zakúpeniu piatich nových elektrozubačiek, ministerstvo dopravy zase spolufinancuje skibus, ktorý má za cieľ eliminovať prítomnosť automobilov v chránenom území. „Do budúcnosti počítame s ďalším rozvojom a zvyšovaním kapacít ekologickej dopravy,“ upozornila Bruncková.



Rezort dopravy pripravuje aj v tomto roku medzinárodné výstavy a veľtrhy a prostredníctvom platformy Slovakia Travel plánuje zrealizovať množstvo podporných kampaní a aktivít. Bruncková verí, že naštartujú domáci cestovný ruch a pomôžu ho nasmerovať späť k lepším číslam.