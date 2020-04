Tatranská mliekareň upozorňuje na problémy, ktoré vznikli kontrolami

Kežmarok 8. apríla (TASR) – Predstavenstvo Tatranskej mliekarne upozorňuje na problémy so zvozom mlieka a jeho spracovaním v súvislosti s dopravnou situáciou, ktorá vznikla pre kontroly pohybu občanov. TASR o tom informoval generálny riaditeľ a člen predstavenstva Tatranskej mliekarne Ľubomír Valčuha.



Meškania sa zaznamenali pri zvozoch mlieka aj príchodoch zamestnancov. Mliekareň vidí problém aj v rozhodnutí predsedu Prešovského samosprávneho kraja zrušiť počas veľkonočných sviatkov prímestské autobusové dopravné spoje. „Naša spoločnosť musí mlieko spracovávať každý deň a na to nevyhnutne potrebuje aj zamestnancov. Mnohým z nich toto opatrenie neumožnilo dostať sa do práce,“ zdôrazňuje riaditeľ.



„Podporujeme vládu SR pri prijímaní racionálnych opatrení na zamedzenie šírenia sa nového koronavírusu. Súčasne však žiadame, aby sa nezabúdalo na tie odvetvia, ktoré k svojmu životu nutne potrebujeme,“ dodáva Valčuha.