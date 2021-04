Tatranské strediská na budúci týždeň plánujú obnoviť prevádzku

Demänovská Dolina/Vysoké Tatry 15. apríla (TASR) – Lyžiarske strediská Jasná a Štrbské Pleso sa pripravujú na obnovenie prevádzky. Po uvoľnení protipandemických opatrení by prvých lyžiarov mali privítať vo štvrtok 22. apríla. TASR o tom informoval Marián Galajda zo spoločnosti Tatry Mountain Resorts (TMR), ktorá je prevádzkovateľom stredísk.



V horských strediskách je zásluhou priaznivých podmienok stále dostatok snehu. "Otvoríme od 22. do 25. apríla. Na lyžovanie bude podľa COVID automatu potrebný negatívny test na ochorenie COVID-19 nie starší ako 72 hodín, prekrytie dýchacích ciest a dodržiavanie všetkých základných preventívnych pravidiel. Lyžiarske strediská budú podľa záujmu a vhodných podmienok otvorené aj počas ďalšieho víkendu," priblížil manažér obchodu a marketingu TMR na Slovensku Matej Hulej.



Zdôraznil, že v prípade ideálneho vývoja okolností nie je vylúčené ani sprevádzkovanie zjazdovky v Lomnickom sedle.



Galajda upozornil, že v strediskách už nebudú v prevádzke mobilné odberové miesta (MOM) na antigénové testovanie. "Lyžiari a návštevníci by preto mali absolvovať test ešte v mieste bydliska alebo v niektorom z ďalších otvorených verejných MOM," povedal.



Lyžiarsku sezónu v Jasnej otvorili 5. decembra minulého roka, o týždeň na to sa lyžovalo aj na Štrbskom Plese. Od 1. januára museli všetky strediská vzhľadom na pandemickú situáciu na Slovensku prevádzku uzavrieť. Prevádzkovatelia sprístupnili zjazdovky najmä fanúšikom skitouringu a skialpinizmu.