Tatravagónka dosiahla najvyššiu úroveň produkcie za 30 rokov

Poprad 3. marca (TASR) – Pre popradského výrobcu vagónov a podvozkov bol minulý rok mimoriadne úspešný, spoločnosť dosiahla rekordnú úroveň produkcie. Generálny riaditeľ Tatravagónky, a. s., Juraj Hudáč uviedol, že bola dokonca najvyššia za posledných 30 rokov. "Zaznamenávame kontinuálny rast tržieb už od roku 2016, kedy dosiahli úroveň 191 miliónov eur. V roku 2021 sme tento objem viac ako zdvojnásobili a dosiahli 443 miliónov eur," konkretizoval.



Napriek pandémii sa spoločnosti darilo plniť plánovaný objem výroby a potvrdiť tak výrazný rast z posledných rokov. "Pandémia posunula našu mieru flexibility a efektivity na vyššiu úroveň. Samozrejme, zmenila sa aj podniková kultúra a môžem povedať, že pozitívna kolektívna odozva na túto novodobú a nepoznanú výzvu, bola pri plnení nášho plánu rozhodujúca," objasnil Hudáč.



Dodal, že výrobu vagónov a podvozkov konštantne rozširujú už niekoľko rokov. Len za minulý rok investovali do celej spoločnosti zhruba 20 miliónov. Prevažovali investície do obnovy technológií, inovácií výrobného programu a modernizácie spoločnosti. "Investície, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnia fungovanie a efektivitu spoločnosti, sú na pláne v tomto roku. Mnohé z nich sú už v realizačnej fáze. Ide hlavne o výstavbu nových hál a liniek v Poprade ako aj v Trebišove," upozornil generálny riaditeľ s tým, že rok 2023 by sa mal niesť v znamení zásadných technologických zmien.



Hudáč doplnil, že 95 % produkcie nesie pečať Úseku vývoja spoločnosti, ktoré oslavuje tento rok 60. výročie svojho založenia. Ročne vyprodukujú približne osem nových prototypov, ktoré sa po úspešnom absolvovaní skúšok zaradia do sériovej výroby. "V tomto roku by sme mali na medzinárodnej výstave Innotrans 2022 v Berlíne predstaviť niekoľko noviniek. Súčasťou expozície bude aj podvozok, ktorý je zhotovený z neštandardných materiálov," ozrejmil riaditeľ a dodal, že vyrábajú vagóny určené pre európsky trh a v poslednom čase nerozširovali svoju ponuku do ďalších krajín. Vzhľadom na vysokú efektivitu prepravy sa čoraz väčšej obľube teší tzv. intermodálna preprava. "Budúcnosť nákladnej železničnej dopravy, a teda aj dopyt po výrobe nových inovatívnych nákladných vagónov, sa vďaka environmentálnej politike EÚ, ako aj klimatickej dohode v Paríži zdá byť priaznivá," uzatvára Hudáč.