Tatravagónka kúpila 49-percentný podiel v maďarskej spoločnosti

Poprad 5. februára (TASR) - Popradská spoločnosť Tatravagónka a.s. tento týždeň odkúpila 49-percentný podiel v maďarskej spoločnosti TS Hungaria Kft. Tá sa zaoberá opravami, údržbou, prestavbami a výrobou nákladných železničných vagónov. Vstup do maďarskej spoločnosti považuje predseda predstavenstva slovenského výrobcu vagónov Alexej Beljajev za prirodzenú súčasť dlhodobej stratégie ich rozvoja.



Tatravagónka sa tak stala partnerom Rail Cargo Hungaria Zrt., ktorá vlastní zvyšný 51-percentný podiel. Rail Cargo Hungaria Zrt. je ako 99-percentná dcérska spoločnosť Rail Cargo Austria Aktiengesellschaft súčasťou koncernu ÖBB.



"Sme dlhodobo vedúcou firmou na európskom trhu výrobcov nákladných vagónov. Vstup do maďarskej spoločnosti je preto pre nás prirodzenou súčasťou dlhodobej stratégie rozvoja našej spoločnosti," uviedol Beljajev. Dodal, že transakcia bola posúdená aj na pôde Európskej komisie a iných príslušných orgánov na ochranu hospodárskej súťaže.