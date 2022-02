Tauris Group plánuje v Košiciach investíciu 25 miliónov eur

Košice 28. februára (TASR) – Skupina Tauris Group plánuje tento rok investovať v Košiciach celkovo 25 miliónov eur. Aktuálne začala s výstavbou nového centrálneho skladu spojeného so spracovateľským závodom Ryba Košice v predbežne rozpočtovanej hodnote 12,2 milióna eur.



Nový sklad, ktorý bude stáť v priemyselnej zóne mestskej časti Nad jazerom, uvedenú do skúšobnej prevádzky na jar 2023, informoval v pondelok výrobca a distribútor mäsových výrobkov. Nový logistický park s plochou zhruba dva hektáre poskytne skladovú kapacitu 1600 paletových miest s možnosťou dostavby ďalších blokov so 400 paletovými miestami. Priniesť má modernejšie technológie, ako aj lepšie podmienky pre zamestnancov, či šetrný prístup k životnému prostrediu.



"Rozpočtované investičné výdavky na výstavbu nového skladu so zázemím vrátane revitalizácie okolia, prípojok médií a ciest sú plánované vo výške približne 12,2 milióna eur. Spolu s novým výrobným závodom Ryba Košice plánujeme v Košiciach preinvestovať 25 miliónov eur," uviedol Milan Fiľo, prezident holdingu Eco–Investment, ktorého je Tauris Group súčasťou. Minulý rok bol podľa neho v histórii spoločnosti Tauris Group najúspešnejší za celých takmer 30 rokov jej existencie. Priaznivé výsledky vrátane Ryby Košice sa pretavili do ambície investovať do reštrukturalizácie výroby tohto závodu aj výstavby centrálneho skladu.



"Nový sklad bude zastrešovať dennú distribúciu tovaru pre Košický a čiastočne aj Prešovský kraj. Zásobované budú tiež ďalšie distribučné centrá rozložené po celom Slovensku, ako aj v susedných Čechách a Maďarsku," priblížil Richard Duda, generálny riaditeľ Tauris Group. Skladovanie bude pre výrobné suroviny aj samotné produkty Ryby Košice. Súčasťou skladu bude šesť expedičných a jedna príjmová rampa, ako aj špeciálna rampa na nakladanie tovaru určená na distribúciu chladených a mrazených potravín. Celkovo bude v novovybudovanom závode pracovať niekoľko desiatok zamestnancov.