Tauris Group pristúpila k úsporným opatreniam vo všetkých prevádzkach

Rimavská Sobota 4. októbra (TASR) – Spoločnosť Tauris Group pristúpila pre aktuálnu situáciu s cenami energií k úsporným opatreniam vo všetkých výrobných prevádzkach. K šetreniu energiami na pracoviskách boli vyzvaní i zamestnanci spoločnosti. Pre TASR to uviedol generálny riaditeľ Tauris Group Richard Duda.



V rámci šetrenia energiami výrobca mäsových výrobkov zaviedol napríklad sprísnený manažment fermentačných a sušiarenských komôr. Práve pri tomto type výroby je podľa riaditeľa spoločnosti energetická záťaž najvyššia. K šetreniu boli vyzvaní i zamestnanci spoločnosti, a to napríklad vypínaním nepoužívaných zariadení či osvetlenia.



"Plánujeme pristúpiť aj k ďalším úsporným opatreniam, a to k postupnej zmene alebo výmene technologických zariadení, ako sú napríklad fotovoltické elektrárne či staré a neúčinné trafostanice. Taktiež začíname využívať odpadové teplo zo zariadení, ktoré takéto teplo produkujú," priblížil Duda.



V súvislosti s aktuálnou energetickou krízou Tauris Group výrobu neobmedzovala, spoločnosť však podotýka, že nárast cien vstupov musela premietnuť do ceny samotných výrobkov. V prípade ďalšieho nárastu cien energií výrobca mäsových výrobkov pokles výroby či prípadné prepúšťanie zamestnancov nevylučuje.



"Ceny energií a ich absolútna výška v porovnaní s minulým rokom vzrástli viac než štvornásobne, pričom v septembri vykázali miernu korekciu. Medziročne sa ich podiel na celkových nákladoch skupiny Tauris Group napriek rastu cien aj ostatných vstupov zvýšil viac ako trojnásobne," skonštatoval Duda. Ako dodal, prehlbovanie inflačnej krízy predpokladá aj v budúcom roku a v rámci zabrzdenia rastu cien elektriny očakáva konkrétne kroky štátu a Európskej únie.



Potravinársky holding Tauris Group je zložený zo štyroch výrobných závodov, a to v Rimavskej Sobote, Mojmírovciach, Spišskej Novej Vsi a závodu Ryba Košice. Disponuje tiež vlastnou celoslovenskou sieťou mäsiarskych predajní, celkovo zamestnáva vyše 1400 ľudí. Spoločnosť Tauris vznikla v roku 1992 privatizáciou štátneho podniku Mäsový priemysel. V roku 2007 sa jej vlastníkom stal holding Eco-Investment, ktorý vstupom do ďalších mäsokombinátov vytvoril skupinu Tauris Group.