Tauris postavil v Košiciach moderné logistické centrum za 15,2 mil.EUR

ECO-INVESTMENT, a.s. je česko-slovenský priemyselno-investičný holding, ktorý pokrýva dlhodobé investície v rámci celej Európy. Hlavnými oblasťami investícií sú výroba celulózy a papiera, energetika, potravinárstvo a reality. Od jeho založenia je holding prítomný vo viacerých charitatívnych projektoch v oblasti zdravotníctva, vzdelania, kultúry a športu.

Bratislava/Košice 1. marca (OTS) - Rok 2024 je pre Rybu Košice rokom významných míľnikov. Okrem toho, že tradičná slovenská pochúťka, treska v majonéze, ktorú výrobca zhotovuje podľa originálnej retro receptúry, oslavuje už 70 rokov, výrobca dokončil v Košiciach výstavbu nového moderného logisticko-distribučného centra. Presne pre dvomi rokmi sa na tomto mieste položil základný kameň moderného logisticko - distribučného centra Tauris a.s. s cieľom doručiť potrebné množstvo produktov v čo najkratšom čase. Spoločnosť Tauris a.s., do ktorej portfólia košická Ryba patrí, verí, že nový sklad podporí jej dlhoročnú konzistentnú ambíciu prinášať na trh vždy čerstvé výrobky najvyššej kvality a zároveň prinesie mnoho benefitov nielen svojim zamestnancom, ale aj externým partnerom, ktorí ocenia jej víziu a detail pre inovácie a zelené riešenia.“ hovoríNovo vystavaný logisticko-distribučný sklad sa nachádza v priemyselnej zóne v košickej mestskej časti Nad jazerom. „“ hovorí. Sklad má podľa jeho slov široké využitie. Bude slúžiť na skladovanie výrobnej suroviny a hotových výrobkov a zároveň zastrešovať distribúciu na prevádzky retailových a gastro partnerov spoločnosti, ako aj vlastnú sieť rozrastajúcich sa predajní TAURIS Mäsiarstvo u Býka a Ryba Bistro.,“ hovorí generálny riaditeľ Duda.dodáva Duda s tým, že s investíciou do modernizácie logistickej siete prišiel ruka v ruke rozvoj ekologických riešení.Moderné logisticko – distribučného centrum je nevrhnuté tak, aby spĺňalo všetky potrebné energetické certifikáty. Zelené plochy tvoria až 20 % pozemku areálu.Už pri projekte Logisticko – distribučného centra sa myslelo na dopad na životné prostredie a celá stavba je naprojektovaná so zreteľom na efektívne využitie energií. Za týmto účelom napríklad boli inštalované tepelné čerpadlá, ako aj rekuperačné jednotky, ktorá zároveň tiež skvalitňujú pracovné prostredie zamestnancov. Centrum je naprojektované tak, aby narábalo šetrne aj s vodou.Dažďová voda zadržaná v retenčných nádržiach sa využíva pre splachovanie toaliet i zalievanie zelene. Samozrejmosťou je aj maximálne úsporné LED osvetlenie s inteligentným riadením. Súčasťou architektonického riešenia je moderné zázemie s kancelárskymi a odpočinkovými priestormi a vegetačnou extenzívnou terasou. Táto terasa svojimi izolačnými schopnosťami znižuje náklady na kúrenie a chladenie a tým efektívne vplýva na energetické hospodárstvo. Zároveň slúži pre oddych zamestnancov, nakoľko je prepojená s administratívnymi priestormi na 2. poschodí.Logisticko- distribučné centrum sa rozprestiera na ploche takmer 4 600 m2. Skladovacie a expedičné priestory zaberajú časť o rozlohe 3 417 m2. Administratíva pokrýva zvyšných viac ako 1 000 m2. Nové Logisticko – distribučné centrum má jednu príjmovú rampu a až sedem nakladacích rámp pre zabezpečenie komfortnej a bezproblémovej každodennej logistiky. Na ploche 500 m2 sa nachádzajú tri chladiarenské komory a päť mraziarenských komôr zaberá plochu ďalších 820 m2. Chladiarenské komory sú zároveň stavebne pripravené tak, aby sa v prípade potreby mohli zmeniť na mraziarenske komory.Súčasťou areálu je veľké parkovisko, s nabíjacími stanicami a priamo pred vstupom do areálu sa nachádza značková predajňa Tauris Mäsiarstvo u Býka a Ryba bistro.,“ hovorí Duda a upresňuje že k dnešnému dňu spoločnosť disponuje 113 predajňami. „“ uzatvára Duda.TAURIS Group a.s. je súčasťou holdingu ECO – INVESTMENT a.s.