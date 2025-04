Tauris: Slintačka spôsobila výrazný rast ceny bravčového mäsa

Rimavská Sobota 11. apríla (TASR) - Cena bravčového mäsa za posledné dva týždne výrazne vzrástla, a to až o vyše 13 percent. Dôvodom je slintačka a krívačka (SLAK) i obchodná vojna medzi USA a Čínou. Pre TASR to uviedla spoločnosť Tauris s tým, že ďalší nárast očakáva v najbližších dňoch.



V súvislosti s výskytom slintačky a krívačky na Slovensku spoločnosť Tauris prijala vo svojej výrobe viaceré preventívne opatrenia. Tie spočívajú v nastavení pravidiel pre vstup osôb do prevádzky, vstupy vozidiel či dodržiavaní a kontrole hygienických a sanitačných pravidiel. Výrobca mäsových výrobkov zatiaľ neeviduje pokles výroby ani tržieb a ubezpečuje, že má dostatočné zásoby suroviny a udržiava stabilnú výrobu bez obmedzení.



„Aktuálne nenakupujeme slovenské mäso, prikupujeme pre bezpečnosť predovšetkým mäso z Česka. Cielene sa zameriavame na dodávateľov a pôvod dodávaných surovín s jasnými identifikačnými údajmi v sprievodných dokladoch, denne monitorujeme informácie o situácii v súvislosti s uvedeným ochorením, rovnako sledujeme úradné nariadenia v rámci Slovenska, ale i okolitých štátov, aby sme v prípade zhoršenia situácie včas prijali potrebné opatrenia,“ priblížil pre TASR generálny riaditeľ spoločnosti Richard Duda.



Okrem slintačky a krívačky však slovenský trh s bravčovým mäsom podľa Taurisu v súčasnosti čelí aj ďalšej výzve, ktorou je obchodná vojna medzi USA a Čínou. Tá má podľa spoločnosti ovplyvňovať rast cien najmä bravčového mäsa. Firma upozorňuje, že za posledné dva týždne nastal rekordný nárast ceny o viac ako 13 percent, čo vo výsledku znamená nárast ceny reálnych nákupov bravčových polovíc či anatomických dielov takmer o 0,40 eura.



„Za týmto masívnym nárastom ceny je okrem ochorenia slintačka a krívačka aj nízka ponuka ošípaných a taktiež prudko sa zvyšujúci dopyt po komodite, ktorý je okrem iného výsledkom zostrujúcej sa obchodnej vojny medzi USA a Čínou, čo komplikuje dovozy americkej bravčoviny do Číny a tým spôsobuje masívny export bravčového mäsa z Európy,“ vysvetlil Duda s tým, že rast cien bravčoviny prebieha simultánne v celej Európe. „V najbližšom týždni očakávame ďalší nárast aj na našom trhu,“ skonštatoval riaditeľ Taurisu.