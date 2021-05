Tauris v R. Sobote investuje do modernizácie výroby 10 miliónov eur

Rimavská Sobota 19. mája (TASR) - Viac ako 10 miliónov eur plánuje investovať v tomto roku potravinársky holding Tauris Group do modernizácie výroby, vozového parku či do podpory udržateľnosti prostredníctvom rozvoja ekologických technológií. Významná investícia je možná aj vďaka vlaňajším priaznivým hospodárskym výsledkom, keď celkové agregované tržby dosiahli 176,6 milióna eur, čo bolo o 1,1 % viac ako v roku 2019.



"Celkovo sa na vlaňajšku kladne podpísali aj rozhodnutia prijímané už v predchádzajúcom roku spojené s vysokým rastom cien základných vstupných surovín, ktoré sa týkali väčšej časti výroby," uviedol pre TASR generálny riaditeľ Richard Duda.



Aj keď v pandemickom roku 2020 potravinárstvo nezaznamenalo pokles dopytu zo strany koncových spotrebiteľov, podľa Dudu sa značne zmenil význam jednotlivých segmentov, štruktúra predaja a v neposlednom rade aj nevyhnutné hygienické opatrenia.



"Gastroprevádzky vykazovali pokles svojej činnosti, naopak, rástol podiel čerstvého výsekového mäsa a ďalších skupín výrobkov, pod čo sa podpísal najmä presun stravovania z reštaurácií do domácností. Na zmeny v správaní spotrebiteľov musela spoločnosť flexibilne reagovať aj z hľadiska efektívneho nastavenia logistiky," uviedol ďalej šéf spoločnosti. Tauris Group tento rok navyše rozširuje svoj biznis o výrobu krmiva pre zvieratá, čo súvisí s činnosťou firemnej 'rozrábky' čerstvého mäsa.



Skupina je zložená celkovo zo štyroch výrobných závodov – v Rimavskej Sobote, Mojmírovciach, Spišskej Novej Vsi a závodu Ryba Košice. Okrem toho disponuje vlastnou celoslovenskou sieťou mäsiarskych predajní.



Svoje výrobky spoločnosť distribuuje v značnej miere okrem Slovenska i do Maďarska, a to aj napriek silnej tradícií tamojšieho mäsiarstva, a tiež do Českej republiky a Spojeného kráľovstva.



Tauris Group aktuálne zamestnáva 1472 ľudí, z čoho najviac – 783 - je v závode v Rimavskej Sobote.