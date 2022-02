Tauris v súvislosti s omikronom neočakáva problémy so zásobovaním

Rimavská Sobota 3. februára (TASR) – Výrobca a distribútor mäsových výrobkov Tauris neočakáva v súvislosti s aktuálnou vlnou pandémie nového koronavírusu spôsobenou variantom omikron obmedzenie výroby ani výrazné výpadky personálu. Pre TASR to uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Tauris Group Richard Duda.



"Náš scenár je dlhodobo a flexibilne nastavený na opatrenia, ktoré neohrozia výrobu a plynulé zásobovanie Slovenska. Máme zabezpečené zónovanie zamestnancov, a tak by prípadný dočasný výpadok nahradila ďalšia zmena," priblížil Duda.



Potravinársky holding aktuálne pre omikron nepociťuje výraznejší výpadok zamestnancov a väčšie výpadky pracovných síl ani neočakáva. Zaočkovanosť proti ochoreniu COVID-19 v spoločnosti prevyšuje úroveň 95 %, v platnosti má firma naďalej i opatrenia zamedzujúce šírenie ochorenia, ktoré sú podľa slov jej riaditeľa na vysokej úrovni.



Potravinársky holding Tauris Group je zložený zo štyroch výrobných závodov, a to v Rimavskej Sobote, Mojmírovciach, Spišskej Novej Vsi a závodu Ryba Košice. Disponuje tiež vlastnou celoslovenskou sieťou mäsiarskych predajní. Celkovo zamestnáva vyše 1400 ľudí.



Spoločnosť Tauris vznikla v roku 1992 privatizáciou štátneho podniku Mäsový priemysel. V roku 2007 sa jej vlastníkom stal holding Eco-Investment, ktorý vstupom do ďalších mäsokombinátov vytvoril skupinu Tauris Group.