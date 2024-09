Tavares: Stellantis tvrdo pracuje, aby sa vyhol zatváraniu závodov

Turín 17. septembra (TASR) - Automobilová skupina Stellantis už prijala opatrenia a pracuje na tom, aby sa vyhla hrozbe zatvárania závodov, ktorej čelí konkurenčný koncern Volkswagen. Vyhlásil to v utorok generálny riaditeľ Stellantisu Carlos Tavares. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



"Za uplynulých pár rokov sme urobili veľa nepopulárnych vecí, aby sme sa čo najviac vyhli podobnej situácii, v akej je Volkswagen," povedal Tavares.



"Boli sme kritizovaní za to, že sme prijímali rozhodnutia, ktoré neboli vždy dobre pochopené," uviedol Tavares a dodal, že cieľom automobilky je predávať elektrické vozidlá za rovnaké ceny ako tradičné benzínové modely.



Začiatkom tohto mesiaca najväčšia európska automobilka Volkswagen oznámila, že po prvý raz vo svojej histórii uvažuje o zatvorení tovární v domovskom Nemecku.



To vyvolalo špekulácie, že aj ďalší výrobcovia áut v Európe by mohli podniknúť podobné kroky v reakcii na nízku mieru využitia tovární v regióne, rastúce cenové tlaky zo strany ázijských rivalov a tvrdšie ekonomické prostredie.



"Veľmi tvrdo pracujeme na tom, aby sme sa vyhli takejto situácii. Až budúcnosť však ukáže, či sa nám podarí vyhnúť sa problémom alebo nie, teraz je príliš skoro na to odpovedať," povedal Tavares novinárom po otvorení globálneho centra divízie úžitkových vozidiel Pro One v talianskom Turíne.



Od roku 2021, keď vznikla skupina Stellantis fúziou výrobcu Fiat Chrysler a PSA Peugeot Citroën, do roku 2023 znížila v Európe počet zamestnancov o takmer 20.000, väčšinou dobrovoľným prepúšťaním.